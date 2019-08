MOZ

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend endet die erste Anmeldephase für den Schlaubetalmarathon am 19. Oktober. Danach steigt die Teilnahmegebühr für die Hauptstrecke von 39 auf 44 Euro. Die Startgebühr für den Halbmarathon liegt ab Sonntag bei 29 Euro, das sind ebenfalls fünf Euro mehr, die Gebühr für den Viertelmarathon erhöhte sich von 15 auf 17 Euro. Darauf weisen die Veranstalter hin. Generell kostenfrei ist die Teilnahme am Biene-Majathon für Kinder. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, die sich an längeren Strecken beteiligen, bezahlen generell zehn Euro. Die Anmeldungen sind im Internet unter www.strassenlauf.org möglich. Alle Läufer, die das Ziel erreichen, erhalten eine Finisher-Medaille. Alle weiteren Leistungen sind in der Ausschreibung auf der Anmeldeseite zu finden. Gestartet wird am 19. Oktober um 10 Uhr an der Inselhalle, Zielschluss ist um 16.30 Uhr.