thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Fürstenberger Eigenbetrieb Wasser-Abwasser ist von einem Wasserstädter beim Landkreis angezeigt worden, "wegen ständiger Umweltverschmutzung der Grundstücke und Gewässer". Das bestätigte die Sprecherin des Landkreises Constanze Gatzke am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung. Hintergrund sind die unwetterartigen Regenfälle, etwa am 31. Juli, die Teile von Fürstenberg nicht nur in eine Seenlandschaft verwandelten. Vor allem im Bereich der Grundstücke an der Zehdenicker Straße, zwischen Bornmühlensiedlung und Baalensee gelegen, treten große Probleme auf und würden sich dramatische Situationen abspielen, berichten Anwohner. Der Überlauf des Abwasserschachtes öffne sich, weil die Wassermassen von der Kanalisation nicht verkraftet würden. Mischgewässer liefen auf die Grundstücke, darunter auch Fäkalien.

Das Problem trat unter anderem nach den Starkregenfällen im Juni vor zwei Jahren auf. Doch die Verantwortlichen vom Eigenbetrieb sowie von der Stadtverwaltung hätten nicht reagiert, ärgern sich die Betroffenen. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates war das Thema zur Sprache gekommen. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) sagte, "punktuell kann man Verbesserungen erzielen" bei der Kanalisation. Dies werde aber mit hohen Kosten verbunden sein.

Gatzke erklärte, der Landkreis nehme die Vorwürfe ernst und prüfe sie derzeit.