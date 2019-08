Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Nahezu alle Vorlagen bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend wurden einstimmig bestätigt. Der von Bürgermeister Ansgar Scharnke eingebrachte "Grundsatzbeschluss zur Begrenzung der Versiegelung" sorgte am Ende der Sitzung hingegen noch einmal für eine längere Debatte und ein knappes Votum. Denn statt der Formulierung aus dem Rathaus "Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Lösungen zu suchen, die der fortschreitenden überdimensionalen Gesamtbodenversiegelung des Innenbereiches der Gemeinde Neuenhagen entgegenwirken" und dafür 50 000 Euro im Haushalt 2020 einzuplanen, erhielt mit 15:12 eine neue Version von CDU und Linken, ergänzt von Georg Stockburger (B90/Grüne), eine Mehrheit. Nunmehr wird der grundsätzliche Wunsch der Kommunalpolitik festgeschrieben, "die Gemeinde begrenzt die Versiegelung in ihrem Innenbereich". Zudem wird dem Bürgermeister aufgetragen, durch Fachleute in der Verwaltung eine Bestandsaufnahme vorzulegen und "für sich abzeichnende Problembereiche Lösungen vorzuschlagen".

Klaus Obendorf (CDU) hatte begründet, es gebe bereits Material im Rathaus, das mit eigenen Kräften aktualisiert werden könnte. Die Vorarbeit "in der Schublade" sollte man nutzen, gab ihm Fraktionskollegin Corinna Fritzsche-Schnick Recht. Auch ihre Partei sei für eine Begrenzung, um den Gartenstadtcharakter zu erhalten und etwas für den Klimaschutz zu tun, stellte sie klar.

Für Dagmar Schultz (die Parteilosen) liegt diese Vorarbeit indes zu weit zurück. Sie sei etwa zehn Jahre alt, der derzeitige Versiegelungsgrad damit nicht zu ermitteln. Bauausschusschef Rico Obenauf (die Parteilosen) verwies zudem darauf, dass die Verwaltung "Arbeitsberge" zu erledigen habe und selbst sage, sie schaffe es nicht. Baufachbereichsleiterin Christiane Fälker hatte zuvor erklärt, dass auf jeden Fall eine "zeitnahe" Realisierung nicht zu leisten wäre. Hartmut Kretschmer (B90/Grüne) sah in dieser "entscheidenden Frage" für den Ort "dringenden Handlungsbedarf". "Wenn wir alles könnten, warum hat sich dann die Versiegelung so entwickelt", fragte er. Marianne Hitzges (SPD) lehnte Vorschriften komplett ab. Das komme Enteignung nahe, fand sie.

Regelungen nur bei Neubau

Der Bürgermeister stellte klar, dass es nicht darum gehe, bei bestehender Bebauung einzugreifen, sondern bei neuen Vorhaben, und zwar dort, wo es keine gültigen Bebauungspläne gibt. Dort richte sich die Zulässigkeit nach der Bebauung in der Umgebung, ein "dehnbarer Begriff", so Scharnke. Es gebe noch viele freie Flächen und den Trend, dass auch auf kleinen Grundstücken Mehrfamilienhäuser gebaut würden. Wenn dann noch Stellplätze für Autos und Zufahrten gepflastert würden, sei eben viel versiegelt. Ein Planungsbüro solle Empfehlungen geben, welche Instrumente für die Gemeinde möglich sind, um steuernd einzugreifen. Besonderheiten des Ortes sollten dabei berücksichtigt werden.

Nicht behandelt wurde am Donnerstagabend die Einleitung eines Änderungsverfahrens für den Bebauungsplan Gruscheweg 6. Gemeindevertreter hatten bemängelt, dass Unterlagen erst sehr spät gekommen waren. Die sollten erst im Bauausschuss besprochen werden. Zudem sollten Investoren gehört werden. Kurzfristig wird dann eine weitere Sitzung der Gemeindevertretung angesetzt, auf der auch die Punkte behandelt werden, die diesmal nicht mehr aufgerufen wurden, unter anderem der Bau einer Regenrigole am Bahnhof.