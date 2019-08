MOZ

Strausberg (MOZ) Am späten Donnerstagabend hat die Polizei in der Philipp-Müller-Straße drei Jugendliche gestellt, die offenbar Diebesgut von einer nahen Baustelle und betäubungsmittelähnliche Substanzen dabei hatten. Aufmerksame Zeugen hatten die Sicherheitskräfte verständigt, dass die drei sich an der Baustelle zu schaffen machten. Beamte trafen auf eine junge Frau von 17 Jahren und ihre beiden männlichen Begleiter im Alter von 16 und 17 Jahren. Der Ältere der beiden hatte zwei Warnleuchten dabei, die offensichtlich von der Baustelle stammten. Eine Durchsuchung förderte bei allen schließlich Rauschmittel hervor. Die jungen Leute wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, die Warnleuchten wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird folgen.