Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor.sprach mit Rolf-Peter Hooge, 67, aus Fürstenwalde. Der Rentner, der zunächst als Facharbeiter für Lagerwirtschaft arbeitete, später als Kraftfahrer und Einsatzleiter bei der Armee tätig war, tritt im Wahlkreis 30 für die AfD an.

Herr Hooge, was wollen Sie in Potsdam für Ihren Wahlkreis erreichen?

Im ländlichen Raum ist das Thema Windräder aktuell, in den Städten die Infrastruktur.

Welche Probleme sehen Sie bei der Infrastruktur?

Dass der Lkw-Verkehr zu den Gewerbeparks durch die Zentren geht. Zum Beispiele in Fürstenwalde. Es sollten Regelungen getroffen werden, die Fahrzeuge über 7,5 Tonnen aus Zentren fernhalten. Nur wenn es Baustellen gibt oder jemand einen Umzugswagen braucht, sollte es Sondergenehmigungen geben. In Beeskow sieht es ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so schlimm. In Grünheide ist es das Gleiche. Man muss dafür sorgen, dass die Umgehungsstraßen genutzt werden.

Wo im Landkreis würden Sie neue Baugebiete ausweisen?

Auf jeden Fall wird das Bauen in Fürstenwalde auch kein Ende nehmen. Wir arbeiten dran, dass neue Baugebiete ausgewiesen werden. In Fürstenwalde ist es ja schon eine Errungenschaft, dass das Heideland jetzt ein Ortsteil ist. Für den restlichen Landkreis kann ich keine Aussage treffen. Da muss man auch gucken, was der Landkreis selber will, welche Beschlüsse der Kreistag fasst.

Mit wem können Sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen?

Im Prinzip mit allen, die mit der AfD wirklich zusammenarbeiten wollen. Bei der Linken habe ich Bedenken. Auf jeden Fall brauchen wir nicht so viele politische Dampfwalzen, die durch die Gegend rollen.