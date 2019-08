Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Am Montag beginnt in Schöneiche die Abstimmung über den diesjährigen Bürgerhaushalt. Zur Auswahl stehen zwölf Vorschläge, teilt Bürgermeister Ralf Steinbrück mit. Darunter sind etwa eine Uhr vor oder am Rathaus, der Ausbau des Spielplatzes in Hohenberge, die Beleuchtung der Schlosskirche oder ein Seniorenratgeber in Form einer Broschüre.

Zunächst waren 64 Vorschläge von 40 Schöneichern eingereicht worden. Ein Lenkungsausschuss, bestehend aus Vertretern der Arbeitsgruppe Bürgerhaushalt, der Fraktionen und der Gemeindeverwaltung, hat die Vorschläge gesichtet und am Ende die 12 ausgewählt, die jetzt zur Abstimmung gestellt werden. Abgestimmt werden kann über diese Vorschläge im Internet unter www.schoeneiche.de in der Rubrik Bürgerhaushalt 2020 und per Briefwahl. Für die Briefwahl werden 600 Schöneicher nach dem Zufallsprinzip angeschrieben. Die Abstimmenden können fünf Punkte auf einen oder mehrere Vorschläge verteilen.