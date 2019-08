Martin Risken

Vogelsang (MOZ) Kurzfristig abgesagt hat die Stadtverwaltung Zehdenick die für Freitagmorgen geplante Übergabe einer Informationstafel zur Geschichte der Garnison Vogelsang, die auf Initiative von Mario Hoffmann entstanden ist. Die Tafel wurde durch Vandalismus beschädigt. Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) missbilligte die Tat. Er erklärte, "dass Vandalismus in keinem Fall eine eventuelle Art und Weise einer Meinungsäußerung zur Informationstafel sein kann". Ein neuer Termin zur Übergabe der Tafel soll anberaumt werden. Der Tag der offenen Konversionsfläche findet aber wie geplant am heutigen Sonnabend in Vogelsang statt. Interessierte können sich über den Rückbau informieren und an Führungen teilnehmen. Die Führungen zu Fuß oder per Rad beginnen um 10 (zweieinhalb Stunden) und um 13 Uhr (vierstündige Spezialführung). Eine Öffnung des Raketenbunkers ist angedacht.