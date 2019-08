Termine im Landespokal 2019/20

Die 1. Runde wird an diesem Wochenende ausgetragen. Bei den Männern gibt es zwölf Vierer-Turniere – jeweils sechs im Norden und sechs im Süden Brandenburgs. Die Frauen spielen insgesamt acht Turniere aus.

Die Sieger erreichen die 2. Runde (5./6. Oktober), in der die höherklassigen Mannschaften ab der Oberliga einsteigen. Die 3. Runde ist auf den 23./24. November datiert, das Final Four findet am 4./5. Januar statt.