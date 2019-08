Edgar Nemschok

Hoppegarten (MOZ) Eine der ältesten Schießsportveranstaltungen der Region findet seit vielen Jahren im Hoppegartener Ortsteil Waldesruh statt. Genauer: An diesem Wochenende wird das 30. Schießen um den Grand Prix des SC Diana geschossen. Schon früh fanden sich am Freitagmorgen die ersten Schützen auf dem ehemaligen Dynamo-Schießplatz ein. Die Begrüßung und Einweisung auf dem Gelände nahm Wettkampfleiter und Sportwart Wolfgang Lieb vor.

Keine ganz schwere Aufgabe

"Das ist eine nicht ganz so schwere Aufgabe, denn die meisten der Schützen kommen schon seit Jahren hierher und kennen sich somit bestens. Und auch die Regeln und das Verhalten beim Schießen brauche ich den meist gestandenen Sportlern nicht mehr großartig erklären."

Lieb schaut in die Anmeldestatistik und kann berichten, dass 66 Trapschützen gemeldet haben. "Dafür aber leider nur 17 Aktive beim Skeet. Da sind wir als Veranstalter schon ein wenig traurig." Die Schützen kommen aus ganz Europa. Mit dabei sind Sportler aus dem polnischen Nationalkader, aus Lettland, Dänemark und Kroatien. "Insgesamt haben Schützen aus zehn Nationen gemeldet."

Gerade angekommen war auch ein Norweger. Ole Henrik Gusland hat sich für das Skeetschießen angemeldet. "Ich habe zwar eine weite Anreise, aber ich komme immer gern nach Hoppegarten", sagte er noch beim Auspacken seine Equipments.

Gusland, wie auch die anderen Schützen, finden am Wochenende nahezu optimale Bedingungen vor. Es herrscht kaum Wind und auch die Temperaturen lassen kaum zu wünschen übrig. Für den Gastgeber startet zum Beispiel Jeremy Schulz, der in der Rangliste des Deutschen Schützenbundes (Trap und Skeet) derzeit auf einem zwölften Platz liegt. Ebenfalls für den Hoppegartener Verein startet Harald Schüler, der bei der jüngsten Deutschen Meisterschaft Ende August in München einen dritten Platz erzielte. Eberhard Fröhlich wurde Achter und freut sich ebenfalls auf seinen ersten Durchgang im Rahmen des Grand Prix, der am Sonntag im Finale seinen Abschluss finden wird. Schüler und Fröhlich hatten in München mit der Mannschaft den dritten Platz erreicht.

"Unsere Veranstaltung ist bei den Sportlern sehr beliebt", bestätigt auch Horst Eisenberger, der Vereinschef des SC Diana. "Schon früh im Jahr kommen die Anmeldungen bei mir an. Wie immer haben wir attraktive Preise und ein kleiner Höhepunkt für alle ist das Beisammensein am Sonnabend nach dem Schießen in unserem Vereinsheim."

Das Finale der Kategorie A schießen die besten sechs Akteure der Vorkämpfe. Das wird voraussichtlich am Sonntagvormittag sein, wobei genaue Zeitangaben nicht möglich sind.

Weitere Infos:www.scdianaberlin.de