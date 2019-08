Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Sportlich betätigen sich die Rathenower zu ihrem Stadtfest wohl nur, wenn sie mit dem Fahrrad zu den Festorten fahren. Außer den jüngsten Festbesuchern in der Spaßwelt kommt wahrscheinlich keiner besonders ins Schwitzen. Ins Schwitzen dürften aber die Kutterruderer am Samstag und Sonntag kommen. Wuchten sie doch je Kutter eine Tonne durch das Havelwasser.

Mindestens 17 Mannschaften, sagt Organisator Jens Zuthen, werden zur Deutschen Meisterschaft im Kutterrudern erwartet. Damit alle Mannschaften die gleichen Bedingungen "überwältigen" müssen, werden die schweren Kutter vor dem Wettkampf gewogen. Rund eine Tonne bringen die Wassersport-Fahrzeuge auf die Waage. Mit gewogen wird dabei noch nicht das Eigengewicht der zehnköpfigen Mannschaft.

Die Deutschen Meisterschaften werden in der havelländischen Kreisstadt auf zwei Strecken in drei Kategorien ausgetragen. Die Sportler "ziehen" die Kutter am Samstag über 5.000 Meter bis ins Ziel und am Sonntag über 1.000 Meter. Dabei legen sich die Mannschaftsmitglieder mächtig in die Riemen und erreichen Geschwindigkeiten um die 9 Kilometer pro Stunde. "Selbst bei den 5.000 Metern gehr es im ziel um Sekunden", verrät Zuther die Spannung an dem Wettkampf. Es werden Männermannschaften an den Start gehen, die Frauenmannschaften stehen denen kaum etwas nach und für die Mixmannschaften treffen sich nicht einfach Teile aus Frauen- und Männermannschaft. "Ist man einmal die Distanz über 5.000 Meter gestartet, möchte man dies am gleichen Tag nicht noch einmal machen. Möchte ein Verein in allen drei Kategorien starten brauch er also mindestens 30 Sportfreunde.

Am Samstag, 7. September eröffnen die Frauenmannschaften den Wettkampf. Ab 13.00 Uhr werden Bootbesatzung für Bootsbesatzung sich im Minutentakt auf die Strecke begeben. Gestartet wird am Alten Hafen - dort befindet sich auch das Ziel. Die Mannschaften "ziehen" ihre Kutter bis kurz vor die Eisenbahnbrücke. Dort markiert eine Boje die Wende. Um 14.00 Uhr starten die Mixmannschaften - wieder jeweils im Abstand von einer Minute, es folgen um 15.00 Uhr die Männer. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kommen die Boote jeweils zurück ins Ziel. Von der Strecke erhalten die interessierten Beobachter am Alten Hafen laufend Informationen.

Besonders spannend werden die Wettkämpfe am Sonntag über 1.000 Meter, da die Wende unterhalb der Weinbergbrücke vollzogen wird. "Die Zuschauer können die Startphase am Alten Hafen gut beobachten oder das Rennen von der Weinbergbrücke verfolgen". Um 9.00 Uhr beginnen die Starts.

Übrigens gilt es für die Rathenower Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen.