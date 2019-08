Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Auch wenn der UBV 48 Schwedt vorerst keine Bundesliga-Boxveranstaltungen ausrichten wird, herrscht doch immer Bewegung in der Sporthalle des Vereins.

Von seinen 160 Mitgliedern treiben etwa 120 regelmäßig Sport in der eigenen Wettkampfstätte, die der Verein auch selbst verwaltet und betreibt. Die Sporttreibenden sind in drei Trainingsgruppen aufgeteilt. In der Box-Gruppe üben die AK U 10, U 15, Ü 16 bis hin zu den Männern. In der zweiten Kategorie haben sich zwei Cheerleader-Gruppen zusammengefunden. Zur dritten Rubrik gehören die Rückenschule, Fitness Ü 40/Ü 60, Volleyball, Allgemeinfitness und die Frauen-Aerobik-Gruppe. Dazu kommt der Vorschulsport und die regelmäßige Betreuung von Schülern der Sportklassen. Es bestehen jahrelange Kooperationsvereinbarungen mit dem Zoll, dem Bildungsverein, dem Angermünder Bildungswerk und dem EJF.

Seit Jahren Landesstützpunkt

Der UBV Schwedt delegiert als Landesstützpunkt seit Jahren die besten Nachwuchsboxer an die Sportschule Frankfurt. In der letzten Saison nahm der UBV an Deutschen Meisterschaften teil und erkämpfte mit Adam Shapijanov Silber (U 15). "In der U 19 und Elite blieben wir leider ohne Medaille, aber das kommt vor, wenn man sich mit der deutschen Spitze misst", erzählte Ernst Urban, Vereinschef des Boxclubs. "Unser Verein erfüllt alle Bedingungen für einen Landesstützpunkt und damit auch über eine hauptamtliche Nachwuchstrainerstelle. Ansonsten wird unser Verein zu einhundert Prozent ehrenamtlich geleitet", fügte er hinzu. Der UBV ist auch anerkannter Integrationsverein des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Die Boxhalle ist mit einer guten Ausrüstung ausgestattet, um die Bedürfnisse der Mitglieder zu erfüllen. In der Halle finden nicht nur Boxwettkämpfe statt, es werden auch gesellschaftliche Events durchgeführt. Die nächsten, die hier feiern, sind die Handballer der SSV PCK, die am 21. September ihr 60. Jubiläum begehen.

Ein Problem, das eigentlich ein Luxusproblem ist, gibt es dennoch: "Wir leisten es uns jedes Jahr neu, darüber zu entscheiden, ob wir an der aus unserer Sicht "Hobby"-Bundesliga teilnehmen können. Sämtliches Für und Wider wird abgewogen. Sportlich und ökonomisch muss es sich rechnen, um die oben angeführten Errungenschaften nicht in Gefahr zu bringen. Das größte Hindernis ist die Fluktuation der U-18-Boxer. Mit Beginn der Lehre oder Studium sind sie weg. Die, die bleiben, trainieren nach der Arbeit oder Schule, um sich auf den Ligaeinsatz vorzubereiten. Aber auch für sie ist es nicht einfacher. Abi-Jahr, erstes Lehrjahr, Abschlusslehrjahr, das alles hat natürlich Vorrang. Und wer ausgelernt hat, siedelt in bessergestellte Regionen der Bundesrepublik um. Das ist ein Problem, welches nicht nur der UBV hat.

Im Fazit stellt der UBV 48 fest, dass er ein Verein mit gesunder wirtschaftlicher und sportlicher Basis ist. Er wird im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter erfolgreich arbeiten und dann vielleicht auch mal wieder in der Bundesliga auftauchen.