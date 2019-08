Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Die Basketballer des Eisenhüttenstädter BV 1971 weilten im Pokalspiel beim Basketballclub White Devils Cottbus aus der 2. Regionalliga. Dass es hier nicht darum ging, gegen eine vier Spielklassen höher spielende Mannschaft zu gewinnen, war von Beginn an klar. Der EBV wollte mit einem stark dezimierten Kader seinen derzeitigen Leistungsstand beweisen. Das ist dem Team mit Trainer Manfred Borchert gut gelungen.

Die Lausitzer legten los, wie es sich für einen Regionalligisten gehört. Mit sehr schnellen und präzisen Pässen über die Außenspieler kamen sie oft zu freien Würfen. Nach sieben Minuten stand es bereits 20:3 für den BBC. Die Eisenhüttenstädter zeigten jedoch Moral und bewiesen vornehmlich defensiv, was in ihnen steckt. Eine 3-2-Zone mit Laurin Wendland, Kevin Köster, Jan Grünberg, Oliver Schwanz und Robert Zucknick war sehr beweglich und ließ nicht so viel zu, wie es der Cottbuser Trainer eigentlich erwartet hätte. Zur Halbzeit führte der Gastgeber aber deutlich mit 63:21.

Gäste stecken nicht auf

An ein Aufstecken ob des klaren Rückstandes dachte der EBV nicht. Die Gäste bewiesen auch nach der Pause weiter sehr gute Willensqualitäten und wahrten ihr Gesicht vor einer mageren Zuschauerkulisse. Den Oderstädtern gelangen gute Durchbrüche zum Korb wie von Center Enrico Barnick mit ansteigender Formkurve (8 Punkte), von Patrick Köster (10) und von Laurin Wendland (6). Dazu kamen jeweils drei erfolgreiche Dreipunktewürfe von Kevin Köster und Kapitän Oliver Schwanz. Letzterer trug mit drei von drei Freiwürfen zu den hoch anzurechnenden 52 Gesamtpunkten entscheidend bei.

Senior Zucknick hilft aus

EBV-Trainer Manfred Borchert sagte nach dem Spiel: "Mein Team hat sich trotz der Klasse und Überlegenheit der Cottbuser in keiner Phase des Spiels versteckt. Ein Kompliment an die anwesenden sieben Spieler, insbesondere an Robert Zucknick, der vom Seniorenteam gut ausgeholfen hat. Die Dreier- und Freiwurfquote waren ansprechend. Die Art und Weise, wie das Team an diese schwere Auswärtsaufgabe herangegangen ist, lässt mich für die nun beginnende Saison optimistisch nach vorn blicken."

Am Sonntag geht es in der Bezirksliga zu Hause in der Halle An der Schleuse um 11 Uhr gegen die WSG Fürstenwalde II, ab 15 Uhr treffen die Eisenhüttenstädter auf den SC Potsdam.

EBV 1971: Robert Zucknick 0, Kevin Köster 12 (1/2, Patrick Köster 10 (1/2), Laurin Wendland 6, Jan Grünberg 2, Enrico Barnick 8, Oliver Schwanz 14 (3/3)