Anke Kutz

Strausberg Einer von zwei Strausberger KSC-Bogensportlern, denen die Qualifikation zu einer Deutschen Meisterschaft gelungen war, kehrte unlängst mit einer Silbermedaille von der DM im 3-D-Bogenschießen aus Hohegeis im Harz zurück. Mit seinem Blankbogen in der Altersklasse Ü 45 erkämpfte sich Frank Suffner den zweiten Platz.

Bei dieser Wettkampfform wird im Gelände aus wechselnden unbekannten Entfernungen auf Tiernachbildungen aus Kunststoff geschossen. Nach der Wald-runde am ersten Wettkampftag lag Suffner noch überraschend in Führung. Davon ließ er sich aber nicht unter Druck setzen und brachte mit der zweitbesten Leistung in der Jagdrunde am Ende seine erste Meisterschaftsmedaille mit nach Hause.

Nach Platz acht und fünf in den Vorjahren hat es sich am Ende ausgezahlt, dass er einen kleinen Teil seines Urlaubs dafür genutzt hat, sich auf ebenfalls sehr anspruchsvollen Parcours in Österreichs Urlaubsgebieten vorzubereiten.