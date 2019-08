MOZ

Eisenhüttenstadt Die Tradition der Ehrenamtler-Ehrung in Eisenhüttenstadt wird fortgesetzt. Nachdem dieser Programmpunkt beim diesjährigen Neujahrsempfang weggelassen worden war, teilte das Rathaus am Freitag mit: "Wie in den Vorjahren wird es auch 2019 eine Würdigung herausragend ehrenamtlich Aktiver geben, auch wenn mit dem dafür vorgesehenen Rahmen nach fast zwei Jahrzehnten neue Wege beschritten werden." Bürgermeister Frank Balzer und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Wolfgang Perske betonten, dass bei der nun neuen Würdigung noch stärker das Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern, Kommunalpolitik und Wirtschaft in unserer Stadt deutlich werden soll. Zukünftig wird die jeweils letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eines Jahres den öffentlichen Rahmen bilden, in dem sich ausgewählte ehrenamtlich Engagierte in einem kleinen Festakt in das neue "Buch des Ehrenamtes der Stadt Eisenhüttenstadt" eintragen dürfen. Ab sofort können Vorschläge für die Auszeichnung eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind Eisenhüttenstädter Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen. Der Vorschlag muss bis 30. September da sein. Der Vordruck ist auf www.eisenhuettenstadt.de zu finden.