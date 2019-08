MOZ

Eberswalde Sechs Schwimmer des Eberswalder Schwimmvereins nahmen kürzlich an den Norddeutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen in Hamburg teil, die auf der Ruder- und Regatta-Strecke auf der Dove-Elbe ausgetragen wurde. Insgesamt 400 Sportler gingen hier ins Wasser.

Start mit den Mixed-Staffeln

Am Sonnabend starteten die Schwimmer über die 2500-Meter-Strecke und die 3x1250-Meter-Mixstaffeln. Den Wettkampf begannen die weiblichen Schwimmerinnen über die 2500 Meter. Nach zwei Runden standen folgende Ergebnisse zu Buche: Maxi Rösler (Jahrgang 2003) belegte mit 43:53,29 Minuten Platz 14 in der Jugend A. Die Eberswalder Heike Rösler (AK45) konnte mit 1:11:33,80 Stunden Platz drei in ihrer Altersklasse belegen, dicht gefolgt von Katrin Lattenstein, die ebenfalls in der AK 45 mit 1:11:34,84 Platz 4 belegte.

Titel für Frank Schmuck

Danach waren die Herren am Start. Nico Lattenstein (Jahrgang 2002) holte sich einen siebten Platz in der Jugend A in einer Zeit von 46:06,95 Minuten und Frank Schmuck (AK 60) erschwamm sich in seiner Altersklasse die Silbermedaille in einer Zeit von 39:56,64.

Der Eberswalder Frank Schmuck sicherte sich über die 5000-Meter-Strecke in einer Zeit von 1:25:23,28 Stunden den Norddeutschen Meistertitel in seiner Altersklasse

Nico und Maxi holen Silber

Über die 1000-Meter schwamm Nico Lattenstein in 18:17 Minuten auf Platz 2. Ebenfalls einen zweiten Platz in ihrer Altersklasse konnte Maxi Rösler (18:34) für sich verbuchen. Die Plätze 6 und 7 gab es über diese Strecke für Heike Rösler und Katrin Lattenstein.