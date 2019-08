Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 21 Jahre nach der letzten Vorstellung werden am Sonntag, 8. September, im Alten Kino wieder Filme zu sehen sein – und noch vieles mehr. Nach dem Kauf hat die Stadt das frühere Lichtspieltheater inzwischen von Unrat befreien und sichern können; der Sozialbetrieb der DAA hat hier in den vergangenen Monaten ganze Arbeit geleistet. Ab 10 Uhr öffnen sich die neuen Stahltüren am Haupteingang, und Fanfarengarde und Oberbürgermeister begrüßen die Besucher. Ab 10.45 Uhr finden stündlich geführte Rundgänge durch das Gebäude statt, die jeweils mit kleinen Filmvorführungen enden. Gezeigt werden Ausschnitte aus der DDR-Wochenschau "Der Augenzeuge". Zu weiteren Programmpunkten gehören u.a. eine Ausstellung mit Kinoplakaten aus der Sammlung des Landeskunstmuseums – das später einmal in das Gebäude ziehen soll – sowie eine Interaktive Bürgerinstallation mit persönlichen Erinnerungen, organisiert von der Bürgerbühne am Kleist Forum. Das Stadtarchiv zeigt außerdem in Kooperation mit dem Märkischen Medienhaus Bewegtbilder zur Geschichte des Gebäudes. Höhepunkt zum Abschluss um 16 Uhr ist ein Überraschungs-DEFA-Klassiker, präsentiert vom Verein Kleines Kino. Mehr zum Thema lesen Sie in der kommenden Woche.