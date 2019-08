Jörg Richter

Frankfurt (Oder) "Wir haben gleich zum Auftakt der neuen Regionalligasaison mit dem KFC Leipzig einen dicken Brocken vor der Brust, da brauchen wir unsere Fans", so der Aufruf von Marc Wentzke, Trainer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt vor dem Auftakt am Sonnabend um 18.30. Im Vorjahr unterlag die KG in der Messestadt nur knapp mit 13:17, den Rückkampf auf heimischen Matten gewannen die Oderstädter klar mit 26:5 gegen den Vierten der Abschlusstabelle.

Doch Leipzig hat sich gut verstärkt: Vom SV Luftfahrt Berlin kam Mansur Hutaev, während Fabio Moleiro und Ivan Ognerubov aus dem nahe gelegenen Halle nach Leipzig wechselten. Aus Freiburg verpflichteten die KFC-Verantwortlichen Lukas Schöffler und aus Darmstadt kam Abdullah Semizoglu an die Pleiße. Während die Messestädter traditionell im freien Ringkampf zu Hause sind, können die KG-Ringer viele gute Griechisch-Römisch-Spezialisten aufbieten.

Team-Vorstellungen ab 18.15 Uhr

Vor diesem Hintergrund gehen die Frankfurter optimistisch in den ersten Saisonkampf, "Wir sind gut gerüstet, wollen den Zuschauern spannende Kämpfe zeigen und uns erneut im Mittelfeld platzieren", wäre für Routinier René Zimmermann ein Auftaktsieg gegen Leipzig wichtig für das Selbstbewusstsein des Teams, das mit jungen Nachwuchsringern aus der eigenen Talentschmiede verstärkt wurde. "Und gerade die benötigen den Rückhalt von den Zuschauerrängen", ergänzt Marc Wentzke, der die Zuschauer bittet, ab 18 Uhr in die Boxerhalle des Sportzentrums Frankfurt in der Stendaler Straße zu kommen, um nichts zu verpassen, da ab 18.15 Uhr beide Mannschaften Aufstellung nehmen und vorgestellt werden.