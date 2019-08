Steffen Göttmann

Heckelberg (MOZ) Mit einem Blumenstrauß und einem Einkaufsgutschein hat sich Maik Hölzer, Geschäftsführer der Heckelberger Wohnungswirtschaft (HeWoWi) bei seinem Mieter Andreas Kießling bedankt. Der 63-jährige Heckelberger wohnt mit seiner Frau in dem großen Wohnblock am Tuchener Weg gegenüber der Grundschule "Auf der Höhe". Durch sein umsichtiges Handeln rettete er das Leben seiner Nachbarin und verhinderte, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausbricht.

An den 17. August, ein Sonnabend, kann sich Andreas Kießling noch gut erinnern. "Wir saßen alle draußen", berichtet er. Als er dann nach oben in die Wohnung geht, nimmt er im Flur einen merkwürdigen Geruch wahr. Als der sich verstärkt und es brenzlig riecht, klopft er an die Tür seiner 86 Jahre alten Nachbarin. Doch diese reagiert nicht. "Ich habe gegen die Tür geklopft, denn ich wusste, dass sie da war", sagt Andreas Kießling. Inzwischen unterstützen ihn die Nachbarn Klaus Wirth und Martin Langheim. Klaus Wirth dreht die Sicherungen der Wohnung alten Frau heraus, die im Wohnblock im Treppenaufgang neben der Wohnungstür zu finden sind.

Zudem nimmt er den Warnton des Rauchmelders wahr. Diesen hat Maik Hölzer erst vier Wochen zuvor in den Wohnungen anbringen lassen. "Rauchmelder werden für Bestandsbauten zwar erst ab dem 31. Dezember 2020 Pflicht, wir haben sie aber schon jetzt montiert", fügt Maik Hölzer hinzu. Nicht alle Mieter hätten die Rauchmelder freudig begrüßt, doch der aktuelle Fall gibt ihm Recht.

Die inzwischen alarmierte Amtsfeuerwehr von Falkenberg-Höhe rückt mit einem Löschzug unter der Leitung des Amtsbrandmeisters Mario Sarre an. Wenn bei den Brandschützern das Stichwort "Wohnungsbrand" auf dem Display ihrer Meldeempfänger angezeigt wird, ist höchste Alarmbereitschaft angesagt. Denn der Wohnblock in Heckelberg gehört zu den größten Gebäuden des Amtes.

Glühend heiße Herdplatte

Die Feuerwehr öffnet die Tür mit Gewalt. Die Nachbarin sitzt ohnmächtig in einem Sessel im Wohnzimmer, während auf dem Herd das Essen brodelt. "Die Herdplatte war glühend weiß", erzählt Andreas Kießling. Wäre die Sicherung nicht herausgedreht worden, hätte die Wohnung womöglich Feuer gefangen. Die Nachbarin sei von Rettungssanitätern behandelt worden und noch in der Wohnung wieder zu sich gekommen. Sie sei in ein Krankenhaus in Eberswalde gebracht worden, wo sie sich noch immer befindet. Dank des beherzten Verhaltens ihrer Nachbarn konnte die Frau gerettet werden. Auch die Wohnung ist noch bewohnbar. Die Feuerwehr beförderte den Kochtopf nach draußen, wo er wie ein Mahnmal jetzt noch steht.

Die alte Dame war während der Zubereitung des Essens ins Wohnzimmer gegangen, setzte sich in einen Sessel und schaltete den Fernseher ein. Dabei muss sie wohl eingeschlafen sein. Aufgrund der durch das angebrannte Essen verursachten Rauchgase muss sie wohl ohnmächtig geworden sein. "Brandopfer sterben nicht den Feuertod, sondern am Rauchgas", ergänzt Maik Hölzer. Das giftige Kohlenmonoxid sieht und schmeckt man nicht. Dieses Schicksal hätte die Frau auch ereilt, wären die Nachbarn nicht eingesprungen, ist sich der Geschäftsführer der HeWoWi sicher. "Aufmerksame Nachbarn in Verbindung mit Rauchmeldern haben Schlimmeres verhindert", sagt Hölzer.

Für Andreas Kießling ist Nachbarschaftshilfe selbstverständlich. Er habe der betagten Dame zuvor schon geholfen, den modernen Fernseher zu starten, wenn die Programmwahl durcheinander geraten war und brachte sie zu ihrem Sohn nach Berlin. Wann sie wieder einzieht, sei bislang noch ungewiss.