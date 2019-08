Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Asylbewerber sind aus dem Stadtbild in Eisenhüttenstadt nicht mehr wegzudenken. Doch es sind spürbar weniger geworden. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Tatsache, die sich mit Zahlen belegen lässt. Zirka 440 Personen waren zuletzt (20. August) in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt untergebracht, teilt das Innenministerium in Potsdam mit. Das sind etwa 30 Prozent aller in der Erstaufnahme lebenden Asylbewerber im Land Brandenburg, wo es noch drei weitere Standorte gibt. 2015 lebten rund 1900 Flüchtlinge in der Erstaufnahme Eisenhüttenstadt.

Insgesamt kommen die meisten Flüchtlinge aus verschiedenen afrikanischen Staaten. Die stärksten Einzelstaaten als Herkunftsländer sind Irak und Syrien. Dann folgt die Russische Föderation. In der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben die Bewohner laut dem Innenministerium im Durchschnitt etwa fünf Monate, dann werden sie auf die Landkreise verteilt. "Nur Geflüchtete aus sicheren Herkunftsstaaten bleiben gemäß Asylgesetz auch länger in der Erstaufnahmeeinrichtung, bis zum Beispiel Passersatzpapiere beschafft werden können oder eine Rückführung durchführbar ist", erklärt Andreas Carl, stellvertretender Pressesprecher des Innenministeriums.

Die Abschiebehafteinrichtung für abgelehnte Asylbewerber in Eisenhüttenstadt hatte das Land 2017 aus Brandschutzgründen schließen müssen. Ende 2019 hieß es: Aus Sicht des Ministeriums sprächen "funktionale und finanzielle Gründe dafür, die Einrichtung auch perspektivisch nicht wieder in Betrieb zu nehmen und stattdessen an einer anderen, günstiger gelegenen Stelle im Land einen Neubau zu errichten". Bis zu dessen Eröffnung müsse sich das Land bei der Verhängung von Abschiebehaft "auf die Amtshilfe anderer Bundesländer verlassen. Das Extra-Gebäude auf dem Gelände an der Poststraße wird seit der Schließung nicht mehr genutzt. Offenbar gibt es Überlegungen, dieses in ein Wohnheim umzubauen. Doch diesbezüglich sei noch nichts entschieden, erklärt das Innenministerium.

Spielplatz wurde geteilt

Im Internet kursieren immer wieder Gerüchte über einen neu errichteten zweiten Spielplatz auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung an der Poststraße. Fakt ist: Der im Sommer 2015 dort übergebene Spielplatz wurde zur Hälfte innerhalb des Standortes verlegt, um Platz für eine zusätzliche Feuerwehrzufahrt und Spielmöglichkeiten für Kinder in direkter Nähe zu den Familienhäusern zu schaffen. Es handelt sich demnach nicht um einen zusätzlichen Spielplatz. Zirka 10 bis 15 Prozent der Geflüchteten sind nach offiziellen Angaben Kinder.