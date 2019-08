Roland Becker

Velten (MOZ) Kaum in Veltens Stadtparlament vertreten, hat die AfD-Fraktion ein heißes Eisen oder besser eine heiße Kartoffel angefasst. Sie stellte den Antrag, dass Velten eine Stadtküche baut und dort das Essen für Kitas und Schulen kocht. Am Donnerstag sollte Frank-Peter Kühl, AfD-Vertreter im Sozialausschuss, in diesem Gremium erklären, weshalb die Partei diese Millionen-Investition für nötig hält. "Ich stecke in der Materie nicht so drin", sagte der fürs Soziale zuständige AfD-ler. Und er fügte noch etwas hinzu: "Das tun eher Herr Gehring und Herr Siegert. Aber was da besprochen wurde, weiß ich noch nicht." Aus diesen Worten ist zu schließen, dass AfD-Fraktionschef Heiko Gehring und Stadtverordnetenvorsteher Marcel Siegert (Pro Velten) hinter den Kulissen in Sachen Schulküche zusammenarbeiten. Aber auch im Sozial-, wie Tage zuvor im Bauausschuss waren Pro Veltens Sympathien diesem Vorschlag gegenüber deutlich erkennbar.

Lieferant reagiere schnell

Im Bauausschuss hatte Gehring davon gesprochen, dass viel über das Essen geklagt werde. Das konnten mit Dennis Bahr und Nadin Lischke die Chefs der Kita Kunterbunt und Regenbogen nicht bestätigen. "Bei uns gab es nur eine Beschwerde, dass zu Frühstück und Vesper zu viel Süßes gereicht werde", informierte Bahr und fügte hinzu, dass der Essenlieferant darauf sofort reagiert habe. Nancy Große, sachkundige Einwohnerin für Pro Velten, verwies auf Zeiten, als "rohe Kartoffeln" auf die Teller kamen. Lischke bestätigte, dass es bei der Umstellung auf das Cock-and-Chill-Verfahren solche Anlauf­-­­­schwierigkeiten gegeben habe. "Mittlerweile sind die Kartoffeln klein und sehr geschmackvoll."

Ein Argument hatte der AfD-Abgeordnete Frank-Peter Kühl dann doch noch zur Hand: "Zu Ostzeiten gab’s auch Schulküchen. Und das Essen hat geschmeckt." Dem widersprach Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD): "Zu Ost- und Nachwendezeiten gab es sehr viele Beschwerden." Was es in Kitas und Schulen der DDR garantiert nicht gab: drei Auswahlessen. Und darüber wird in den Kitas sogar diskutiert. "Jeden Monat stellen wird mit einer anderen Gruppe den Speiseplan zusammen. Die Kinder werden mit einbezogen, aber wir achten auf die Vielfalt", berichtete Bahr. Dass mit Blick auf eine gesunde Ernährung nicht alles berücksichtigt werden kann, was Kinder gern auf dem Teller sehen würden, beweist deren Wunschliste: mehr Schokopudding, Kuchen und Milchbrötchen. Nancy Große wies auch darauf hin, dass ihrer Kenntnis nach "von den Kindern in der Villa Regenbogen viel Essen weggeschmissen wird". Indirekt bestätigte das Regenbogen-Chefin Lischke: "Wir zwingen kein Kind dazu zu essen. Aber wir halten sie an, wenigstens zu kosten."

Die Bürgermeisterin ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich gegen eine städtische Küche ausspricht. Fördermittel könnten für deren Bau nicht akquiriert werden. Eines ihrer Hauptargumente: "Das tägliche Angebot für die Kinder würde von drei auf nur ein Essen reduziert werden." Weshalb dort nur ein Gericht gekocht werden könnte, ließ sie offen. Auch Stadtsprecherin Ivonne Pelz konnte die Frage am Freitag nicht beantworten.

Am Ende stimmten alle Mandy Krügers (Pro Velten) Vorschlag zu, die Entscheidung über "den relativ dünnen AfD-Antrag" auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sollte es eines Tages zu einem Ja zur eigenen Küche kommen, "dann muss eine klare Verbesserung herauskommen", forderte Andreas Noack (SPD).