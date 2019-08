Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Temirlan ist verblüfft, wie sehr Frankfurt und Słubice sich unterscheiden. Besonders krass findet er den Unterschied in der Werbung. In Polen so laut und schrill, in Frankfurt eher verhalten. Der 24-Jährige kommt aus der kirgisischen Hauptstadt Bishkek, wo er sich als Feminist engagiert und das Phänomen Zäune in postsowjetischen Städten untersucht hat.

Sebastian interessiert sich für Erinnerungsschichten im Stadtraum, hat in Krakau Kunst studiert. Mit großen Rollen Flipchart-Papieren und Bleistiften läuft er durch die Stadt, legt das Papier auf Strukturen oder Aufschriften und hält sie schraffierend fest. Es wirkt wie ein Schnipsel eines Fotonegativs – symbolische Palimpseste (Manuskriptseiten), so Sebastian.

Damit könne man zeigen, dass Realitäten einer Stadt nicht zeitlich oder räumlich getrennt sind, sondern über- und einander existierten, erklärt er. Mit 28 weiteren jungen Leuten nehmen Temirlan und Sebastian derzeit an der Sommerschule Viadrinicum teil, die "partizipatorischem Urbanismus abseits der Metropolen" gewidmet ist. Mit wissenschaftlichen und künstlerischen Mitteln erschließen sie sich den Themenkomplex postsozialistische Stadt, versuchen Prozesse in der Stadt lokal zu verstehen und global einzuordnen.

"In Krakau ist die Stadt für mich selbstverständlich, dort das Zentrum mit der Altstadt, etwas draußen meine Wohnung im Plattenbau", sagt Sebastian. In Frankfurt und Słubice sei die Stadtstruktur viel schwerer zu fassen, alles sei im Werden. Die Umfragen seiner Arbeitsgruppe haben ergeben, dass "die Oder zwar verbindet und nicht trennt". Doch die Bewohner nähmen Frankfurt und Słubice nicht als eine Stadt wahr, sondern als getrennte Organismen.

Das Spektrum an Teilnehmern ist breit: eine Japanerin, die in Minnesota in den USA studiert und in Europa die multikulturelle Grenzregion Transsylvanien in Rumänien erforscht hat, Urbanisten aus der ukrainischen Stadt Lviv, eine Ägypterin und Leute aus weiteren postsowjetischen Ländern, zum Beispiel Belarus, Russland, Aserbaidschan.

"Es sollen möglichst unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen", sagt Stefan Henkel, der das Viadrinicum organisiert. Wichtig war ihm nicht einerseits, dass sich bei dem Thema auch Leute aus nicht postsozialistischen Ländern einbringen, außerdem sollten sowohl Forscher als auch Aktivisten zusammenkommen, die sich mit städtischen Räumen befassen. Das sei nötig, weil die Bedingungen an Universtitäten gerade in Osteuropa oft so ungünstig seien, dass Forscher daraus ausbrechen und in den Aktivismus gehen. In Westeuropa hingegen werde außeruniversitäres Wissen abgewertet.

Videos, Umfragen und Fotos

Die Teilnehmenden wohnen im Słubicer Studentenwohnheim und laufen jeden Tag über die Stadtbrücke nach Frankfurt, wo viele Workshops stattfinden. Sie lassen sich von unterschiedlichen Leuten die Doppelstadt zeigen und erklären: etwa vom Viadrina-Historiker Werner Benecke oder vom Słubfurt-Erfinder Michael Kurzwelly. Sie erschließen sich die Stadt auf eigene Faust, fotografieren, machen Videos und Umfragen, sprechen mit Alteingesessenen, Migranten, Passanten, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Auch mit dem Oberbürgermeister, der Präsidentin der Universität und der Chefin des Landesmuseums für moderne Kunst haben sie über die Rolle ihrer Institutionen diskutiert – zwei Wochen Doppelstadt satt. Die Ergebnisse ihrer Studien tragen sie in den Räumen des Packhof in einer Ausstellung zusammen. Es ist das erste Mal, das Viadrina und das Landesmuseum kooperieren.

Einige Teilnehmende wollen zum Beispiel das Thema Werbesprache auf beiden Seiten der Oder reflektieren. Sebastian will seine Palimpseste fertigstellen und zeigen. Eingefangen hat er unter anderem die Aufschriften an der Friedensglocke und am Collegium Polonicum, also zwei deutsch-polnische Versöhnungsgesten aus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen.