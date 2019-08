Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seit Bekanntmachung der Durchführungsverordnung (DV) Jagd des Umweltministeriums Anfang Juli ruht die Arbeit der Bisamfänger im Land. Vor allem im Oderbruch ist die Sorge groß. Schließlich vermehren sich die Wühlmäuse in XXL-Größe rasant. Und auch Nutria sind im Oderbruch angekommen. Beide Tierarten wurden durch die neue Verordnung unter das Jagdrecht gestellt, was den Profi-Fängern quasi das Handwerk gelegt hat.

Jäger können nicht einspringen

Dass die ehrenamtlich aktiven Jäger im Oderbruch gar nicht in der Lage sind, in die Bresche zu springen und die Nager an den Hochwasserschutzanlagen wegzufangen. Das machte Klaus-Dieter Lehmann in der Golzower Gemeindevertretersitzung deutlich. Vor allem der Umstand, dass die Schadtiere, für deren Beseitigung im Sinne des Hochwasserschutzes in anderen Ländern hohe finanzielle und personelle Anstrengungen unternommen werden, im trächtigen Zustand nicht gefangen werden dürfen, führe zu Unverständnis. "Die sind immer trächtig", so Lehmann.

Dem Landesamt für Umwelt sind 461 Schadstellen durch Wühltiertätigkeiten bekannt, informiert Thomas Frey vom Präsidium dieses Amtes am Freitag. "Erste Schäden wurden dem Landesamt im Herbst 2018 gezeigt", so Frey. Eine erste Gesamtübersicht der Schäden wurde dem Amt durch den Bisamjäger erstmalig am 2. August übergeben. "Bei allen uns bekannten Schadstellen handelt es sich um eingefallene, das heißt nicht mehr aktive Wühltiergänge. Bei den Eingrabungen handelt es sich um bis zu zwölf Meter lange Gänge, welche aber flach in erster Linie in der Oberbodenschicht verlaufen und maximal 40 cm tief sind", erklärte der Amtssprecher weiter.

Die Oberbodenschicht des Deiches werde im Deichbau ohnehin als "Wühltierhorizont" beschrieben und in den Standsicherheitsnachweisen nicht berücksichtigt. Die Schadstellen werden vom Deichverband im Auftrag des Landesamtes derzeit verbaut, wobei der Deichverband noch nach einer geeigneten Technologie suche, um nicht noch mehr Schaden anzurichten als die Bisam und trotzdem den Anforderungen bezüglich der erforderlichen Verdichtung gerecht zu werden.

"Um die Frage nach der Hochwassersicherheit deutlich zu beantworten: Die Brandenburger Deiche im Oderbruch sind hochwassersicher. Die Einschätzung des Deichverbandes, dass die Standsicherheit der Deiche gefährdet ist, ist schlichtweg falsch", so Frey. Er bedauert zugleich, dass die Bevölkerung jetzt verunsichert werde.

Damit schätzt das Landumweltamt die Situation ganz anders ein, als es die niederländischen und niedersächsischen Bisam-Experten in einer Beratung des Forum Natur beim Deichverband in Seelow getan hatten.

Anfrage an die Regierung

Die Landtagsabgeordneten der Linken Bettina Fortunato und Anke Schwarzenberg haben zudem eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Sie fragen unter anderem, wie nach Auffassung der Regierung zukünftig der Schutz der Deiche vor Wühlschäden abgesichert werden soll.