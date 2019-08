Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Die Wriezener Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstagabend Frances Hempp als Ortsvorsteherin von Frankenfelde und Ralf Horn als Ortsvorsteher von Eichwerder mehrheitlich gewählt und im Amt verpflichtet. Sie bekamen jeweils 17 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen. Die Stadt hatte beide ehrenamtlichen Mandate im Amtsblatt am 14. Juni ausgeschrieben. Bürger der Ortsteile konnten sich bis 30. Juni bewerben. Bedingung ist, dass die Kandidaten im Ortsteil, um dessen Vorsitz sie sich bewerben, wohnen müssen. In Wriezen gibt es anders als in Bad Freienwalde keinen Ortsbeirat, sondern lediglich einen Ortsvorsteher. Warum in den Ortsteilen keine reguläre Wahl durch die Bürger am 25. Mai zustande kam, stand am Donnerstagabend nicht zur Debatte.

Kandidaten stellen sich vor

Beide Kandidaten stellten sich gegenüber der Stadtverordnetenversammlung vor. Ralf Horn, selbstständiger Elektroinstallateur aus Jäckelsbruch bei Eichwerder, wurde 1963 in Wriezen geboren. Nach dem Abitur in der Oderbruchstadt habe er das Handwerk des Elektroinstallateurs in Eisenhüttenstadt gelernt. "Nach dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch nach der Wende holte ich meinen Meister im Elektrohandwerk in Frankfurt nach Feierabend nach", berichtete Ralf Horn. Nunmehr sei er seit 24 Jahren selbstständig. Zudem trainiere er seit zwei Jahren eine Fußballmannschaft. Zu den Bürgern habe er einen guten Draht. Ralf Hort tritt die Nachfolge von Jutta Werbelow an.

Frances Hempp, die bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stic des Landkreises Märkisch-Oderland arbeitet, wohnt seit 2004 mit ihrer Familie in Frankenfelde. Sie ist 1974 in Eberswalde geboren und auch dort aufgewachsen. "ich bin seit zehn Jahren aktiv im Heimat- und Geschichtsverein", fügte sie hinzu. Sie wisse die Dorfgemeinschaft im Rücken. Denn sie hätten gemeinsam entschieden, dass sie das Ehrenamt des Ortsvorstehers übernehmen solle. Ihr Vorgänger Ralf Heyne kandidierte nicht mehr.

Darüber hinaus bestätigten die Stadtverordneten die Gültigkeit der Wahlen bezüglich der Ortsvorsteher. Mit 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung bestätigten die Stadtverordneten die Gültigkeit der Wahl in Altwriezen/Beauregard, wo Peter Sperr im Amt bestätigt wurde.

Das gleiche trifft auf Corina Woite, Ortsvorsteherin von Haselberg zu. Die Stadtverordneten bestätigten ihre Wahl einstimmig. Das gleiche Ergebnis fuhren Lothar Ewerth (CDU), Ortsvorsteher von Rathsdorf, Dyrk Hennig (UWG), Ortsvorsteher von Lüdersdorf, Karl-Heinz Klockemann, Ortsvorsteher von Schulzendorf, und Sylvia Wesolek, Ortsvorsteherin von Biesdorf, ein.

"Damit haben die Stadtverordneten die Kommunalwahl abgeschlossen", sagte der Stadtverordnetenvorsteher Peter Küster (FDP).