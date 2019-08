MOZ

Bernau (MOZ) Das Labor am Neuen Schulweg in Bernau kann mit vielen Prädikaten aufwarten. Als ein Ein-Mann-Betrieb wurde das Zahntechnikerlabor von Klaus-­Peter Jonas vor 25 Jahren gegründet. Daraus entstand schnell ein echtes Familienunternehmen, das diese Tradition bis heute im Barnim hochhält und mit Tochter Karen Jonas fortsetzt. Mit einem Cocktailempfang feierte das Labor am Freitag sein 25-jähriges Bestehen.

Aufgeschlossen für Neues, so stellt sich nicht nur das Labor dar. Klaus-Peter Jonas ist Zahntechnikermeister, Medizinpädagoge und besitzt den Verwaltungsabschluss für den gehobenen Dienst. Die ständige Produktentwicklung gehört zu seinen Steckenpferden. Ehefrau Inge Jonas absolvierte nach der Wende eine Verwaltungsausbildung und führte das Büro. Karen Jonas war auch neben ihrem Chemiestudium in dem Unternehmen aktiv und setzt heute als Zahntechnikermeisterin einen Schwerpunkt insbesondere auf die Allergieprothetik und Funktionsdiagnostik.

Schon zwei Jahre nach der Eröffnung erfolgte der Umzug in einen Laborneubau mit hochmoderner Technik auf 260 Quadratmetern. Bis 2007 erfolgten mehrere Erweiterungen. Die Laborfläche verdoppelte sich. Arbeitsplätze entstanden. Die Vernetzung mit führenden Partnerlaboren kam ebenso hinzu wie die Einführung neuer Technologien im Sinne einer ganzheitlichen Zahntechnik, die auch ästhetische Gesichtspunkte einschließt.

Eine Mini-Ausstellung garniert die Erfolgsgeschichte. Sie zeigt nicht nur das historische Werkzeug eines Zahntechnikers, sondern auch den Nachbau einer Prothese des US-amerikanischen Präsidenten George Washington.

Dass die Früchte, die beim Cocktailempfang angeboten wurde, aus dem eigenen Anbau im eigenen Garten stammen, verstand sich fast von selbst. Den Gäste, unter ihnen Landtagspräsidentin Britta Stark, Bürgermeister André Stahl und Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt (Oder), gefiel es.