Raymund Stolze

Hoppegarten (Freier Autor) Bei der Klavierkonzert-Reihe "Einfach hören!" im Gemeindesaal in der Lindenallee 14 sind am nächsten Freitag ab 20 Uhr zwei Jungstudenten der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin zu erleben. Die 15-jährigen Zwillingsbrüder Ibrahim und Hassan Ignatov aus Bulgarien werden zwei- und vierhändig Werke von Clara Schumann, Adolphe Henselt, Frédéric Chopin, Maurice Ravel und eine eigene Komposition spielen. Der Eintritt ist frei.

"Die beiden sind hochbegabt und eine Kostbarkeit", urteilt ihre Lehrerin Professor Birgitta Wollenweber, die sie seit September 2018 unterrichtet. Das beweisen auch die mehr als 70 Preise im In- und Ausland. In ihrer Heimat sind sie längst Stars, seit sie beim Junior Eurovision Song Contest 2014 in Malta zusammen mit Krisia Todorova mit "Planet der Kinder" den zweiten Platz holten. Sie spielten schon in bedeutenden Konzertsälen der Welt wie der New Yorker Carnegie Hall.

Bindende Platzreservierungen unter raymund.stolze@t-online.de