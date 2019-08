Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) John will mit dem Bobbycar fahren. Er rast vom Neuruppiner Museumshof über Pflastersteine in Richtung Fischbänkenstraße. Seine Mutter schreit "Stopp!". Der Grund: Ein Auto fährt direkt auf dem Gehweg vorbei, mitten in der verkehrsberuhigten Zone und schneller als Schrittgeschwindigkeit. Das ist kein Einzelfall: Wenn die Kinder an der Fischbänkenstraße ausgelassen spielen, können ihre Eltern nie richtig entspannen – aus Angst, dass es zu einem Unfall kommt.

"Man ist immer etwas nervös und hat die Kinder im Blick", sagt Ronny Hein. Er ist Vater der zweijährigen Elisabeth und wohnt im Museumshof. Hein kennt viele Eltern, denen es geht wie ihm. Die beiden Nachbarinnen, die zugehört haben, nicken zustimmend. Auch diejenigen, die ihre Kinder auf dem nahen Spielplatz toben lassen möchten, müssen immer hundertprozentig achtsam sein, weiß Hein. Gerade gegen Feierabend – wenn auch die Kinder aus Schule und Kita nach Hause kommen – herrscht viel Verkehr auf der Fischbänkenstraße. Die Strecke gehört zu einer verkehrsberuhigten Zone. Ein kleines Schild macht auf eine Spielstraße aufmerksam. Doch Schrittgeschwindigkeit fahren hier die wenigsten, erklärt Ronny Hein. Wie zur Bestätigung fährt das nächste Auto schnell in Richtung See.

Die Petition läuft

An der Situation muss sich etwas ändern, meint der 42-Jährige. Daher hat Hein eine Petition an den Brandenburger Petitionsausschuss geschickt (wir berichteten). Eine abschließende Antwort hat er noch nicht erhalten. Doch zuletzt hatte ihm die Neuruppiner Verwaltung signalisiert, dass etwas geschehen werde. Das Problem ist unter anderem, dass viele Lkw die Straße nutzen. Reisebusse fahren in Richtung See. "Und das ist an jedem Wochenende mehrmals der Fall", schildert Ronny Hein. Eine Bordsteinkante, die Fußgänger und Fahrzeuge voneinander trennen würde, gibt es nicht. Das soll nach Heins Meinung so bleiben, schließlich mache auch das den Charme der Straße aus. Nur das Fahren auf dem Gehweg müsse verhindert werden. Ob Poller vor Haus- und Hofeingängen oder Pflanzkästen, die Autos ausbremsen: Es gäbe laut dem 42-Jährigen viele Möglichkeiten. Auch eine teilweise Einbahnstraßen-Regelung im Bereich am Neuen Markt würde Spannung aus der Situation nehmen, sagt Ronny Hein. Wenn dazu noch der Liefer- und Gastverkehr, der in Richtung See möchte, über die Steinstraße geführt werden würde, könnten die Anwohner aufatmen.

Aufsteller als Schutz

Hein, seine Lebensgefährtin und die Nachbarn im Museumshof haben sich ein Provisorium überlegt, mit dem sie ihre Kinder schützen können: Ein Aufsteller wird auf den Gehweg gestellt und weist auf die spielenden Mädchen und Jungen hin. Das Grundproblem der Anwohner löst das nicht. "Und wir leben ja noch etwas entfernt von der Straße. Wie geht es erst denen, die direkt aus der Haustür auf den Gehweg treten?", fragt sich Hein.

"Es ist sehr idyllisch hier", sagt Ronny Hein an diesem lauen Sommerabend im Herzen der Neuruppiner Altstadt. "Wir wohnen an einem schönen Fleckchen Erde." Es herrscht Ruhe, aber nur kurz: Vor dem Torweg des Museumshofs donnert der nächste Wagen schnell in Richtung Feierabend.