Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Eine Premiere: Die Lesung wurde wegen der Hitze in der Bad Saarower Bibliothek kurzerhand nach draußen verlegt. Kurzzeitige Störungen von Hubschrauber und Motorrädern störten weder den Autor noch die Zuhörer.

Oliver Bottini, Krimipreisträger von 2018, las am Donnerstagabend aus seinem neuesten Buch mit dem verheißungsvollen Titel "Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens", das in Westrumänien und Mecklenburg-Vorpommern spielt und in dem es um Landraub, um den Kampf um Europas Ackerfurchen, geht. Ein hochkomplexes Thema wird durch Figuren in ihrem gesellschaftlichen und privaten Umfeld erzählt. "Es geht nicht nur um Mord und Totschlag", führte der in Rauen lebende Autor Mirko Schwanitz als Moderator in die Thematik ein. "Bottini gräbt tiefer und hebt sich damit aus der Masse der Thriller-Literatur heraus."

Die nächste Lesung in der vom Kulturförderverein und des Scharwenka-Kulturforums in der Reihe "GrenZgänge" findet am 7. November um 19.30 Uhr im Scharwenka-Kulurforum mit dem Titel "Chinas Kinder – moderne Rebellen in einer alten Zeit" statt.