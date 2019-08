Bettina Sichting

Bad Saarow In einer Woche beginnt die neue Volleyball-Saison. Im Neuner-Feld der Brandenburgliga der Frauen will die Mannschaft des Saarower VSV dabei wieder eine führende Rolle spielen. Und das unter einem neuen Trainer: "Die Verbundenheit zu meinem alten Verein, die fantastischen Fans bei den Heimspielen in der Scharmützelsee-Halle und nicht zuletzt eine Mannschaft mit großem Potenzial haben mir die Entscheidung relativ leicht gemacht", sagt Tommy Ziersch über seine Beweggründe, bei den Saarowerinnen anzuheuern.

Der 33-Jährige, Inhaber einer C-Lizenz, hatte einst bei den VSV-Männern gespielt. Die Mannschaft löste sich 2002 auf und Ziersch wechselte zur BSG Pneumant Fürstenwalde, wo er auf der Position des Mittelblockers spielte. Nun also die Rückkehr nach Bad Saarow. Assistiert wird er von Co-Trainer Robert Denzer

Die ersten Übungseinheiten haben schon deutlich gemacht, in welche Richtung es in der neuen Saison gehen soll: "Wir wollen aus einer stabilen Annahme und guten Feldabwehr schnellen Volleyball spielen lassen." Mit den Neuzugängen Mandy Tappert, Benita Gottschalk und Shyann König steht dem Trainergespann ein quantitativ wie qualitativ starker Kader zur Verfügung, der alle Alternativen und Varianten offen lässt, denn jede Position ist mehrfach und gut besetzt.

Anfang des Monats war das Mannschaftstraining in der Halle aufgenommen worden, hatte die offiziellen Vorbereitung auf die Saison begonnen. "Mannschaftsgeist, Kameradschaft und die Trainingsbereitschaft scheinen absolut zu stimmen", fasst die neue Kapitänin Sina Müller ihre Eindrücke zusammen.

Am Sonnabend nimmt der Saarower VSV an einem Vorbereitungsturnier bei Vorjahresmeister und Regionalliga-Aufsteiger VC Blau-Weiß Brandenburg teil, bei dem auch Liga-Rivale VSV Grün-Weiß Erkner, die Berlin-Ligisten TSV Rudow, Rotation Prenzlauer Berg IV, TSVTempelhof-Mariendorf II und VC Rotation Mitte sowie mit dem USC Magdeburg ein weiterer Viertligist dabei sind.

Punktspielstart mit Heimturnier

Eine gute Gelegenheit, noch einmal verschiedene Aufstellungsvarianten auszuprobieren, denn eine Woche später folgt der Punktspielstart. Und das gleich mit einem Heimturnier gegen den 1. VC Herzberg und den KSC Asahi Spremberg.