Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Eberswalde wachse jedes Jahr um 200 bis 300 Einwohner. Die Stadt reagiere darauf, indem sie ihre Infrastruktur ertüchtige. "Besonders wichtig ist uns dabei, die Kapazitäten in den Kindertagesstätten zu erhöhen", hob Bürgermeister Friedhelm Boginski hervor. In enger Zusammenarbeit auch mit den freien Trägern sei es bislang gelungen, allen berufstätigen Eltern Plätze zur Verfügung zu stellen, betonte das Stadtoberhaupt. Sein Ziel sei es sogar, in den kommenden drei Jahren den Bedarf im Voraus zu befriedigen und damit auf Vorrat zu wirtschaften.

Manchmal muss es schnell gehen: Beim Anbau für die an der Tornower Straße 62 gelegene Kita "Spielhaus" hat es vor der Vorplanung bis zur Bauabnahme gerade einmal anderthalb Jahre gedauert. Von der Eberswalder Rathausspitze war, gebilligt durch die Stadtpolitik, das Hamburger Unternehmen Kleusberg als Generalauftragnehmer eingesetzt worden, der aufs Tempo drückte. Noch entscheidender dürfte gewesen sein, dass das 560 Quadratmeter große einstöckige Gebäude aus 15 vorgefertigten Modulen in Stahlskelettbauweise entstanden ist, die per Lastkraftwagen nach Ostend gekommen und mit einem Mobilkran auf ihren Platz gestellt worden sind. Verbaut wurden dabei etwa 56 Tonnen Stahl, 324 Quadratmeter Außenwand, 520 Quadratmeter Innenwand, 170 Meter Wasserleitung, 385 Quadratmeter Linoleum und 100 Quadratmeter Fliesen.

Landrat bremst Ungeduldige

Eberswalde hat für den Anbau knapp 2,5 Millionen Euro ausgegeben. Davon kommen fast 970 000 Euro an Fördergeldern vom Land, die durch die Kreisverwaltung weitergereicht wurden. Barnims Landrat Daniel Kurth beglückwünschte die Stadt zu ihrer vergrößerten Kita und zu ihrem Tempo, bat zugleich aber alle Antragsteller in der Region um etwas Geduld. "Nach Jahren des permanenten Sparens müssen wir das Wachsen erst wieder lernen", sagte er. In den Behörden habe inzwischen aber ein Umdenkprozess eingesetzt. "Wir beeilen uns wirklich", erklärte er.

In der Kita "Spielhaus" konnte die Kapazität mit dem Anbau um 41 auf jetzt 164 Plätze erweitert werden. "Der Bedarf ist da, die neue Höchstzahl wird am Montag erreicht", sagte die Einrichtungsleiterin, der 15 Erzieherinnen und ein Erzieher zur Seite stehen. Von den Arbeiten nebenan hätten Kinder und Personal im Altbau so gut wie nichts mitbekommen. Doch die Kleinen hätten jede Baustellenbesichtigung genossen – vor allem, wenn Bagger und Krane im Einsatz zu sehen waren. Auch die Nachbarschaft habe auf Nachfrage erklärt, von den Arbeiten nicht wirklich belästigt worden zu sein.

Der Zufahrtsweg zur Kita ist noch ein Provisiorium. Das Teilstück soll barrrierefrei hergerichtet werden, wenn ab dem kommenden Frühjahr ohnehin die Sanierung der Außenanlagen ansteht. "Die Kosten für die neue Zufahrt sind bereits in den 2,5 Millionen Euro enthalten", sagte Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner, die schätzt, dass für die sonstigen Außenarbeiten an der Kita, insbesondere für den Spielplatz, weitere 350 000 Euro ausgegeben werden müssen.

Bei einem Rundgang durch den Anbau konnten die Gäste der feierlichen Übergabe, unter ihnen Vertreter der beteiligten Firmen, Architektin Katja Dörner als Projektsteuerin, Stadtverordnete und Rathausmitarbeiter, die vier neuen Gruppenräume in Augenschein nehmen, von denen jeder über ein Nebenzimmer verfügt.

30-Jahr-Feier steht bevor

Für die Kleineren sind dort die Schlafplätze und für die Größeren Kletteranlagen zu finden. Extra groß ist der Flur geraten, der bei schlechtem Wetter zum überdachten Spielen einlädt. Auch dort sind Kletterübungen möglich. Und auch eine Ballettstange kann ausprobiert werden.

2020 gibt es in der Kita erneut einen Grund zum Feiern: Der Altbau wird dann seit 30 Jahren genutzt. Die Vorbereitungen für die Fete sind im vollen Gange.