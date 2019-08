Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Wer seinen Kleiderschaft in der kommenden Herbst-/Wintersaison mit den neusten Trends gefüllt wissen möchte, sollte sich den kommenden Freitag, 6. September, rot im Kalender vormerken. Denn dann werden beim Fashion Day wieder gut 100 Freizeitmodels über den rund 50 Meter langen Laufsteg auf dem Neustädtischen Markt flanieren und die neuste Mode aus den lokalen Geschäften präsentieren.

Eröffnet wird die mittlerweile 11. Auflage der einzigartigen Open-Air-Modenschau um 18 Uhr von Stadtmarketinggeschäftsführer Thomas Krüger, der mit seinem Team auch in diesem Jahr die Organisation des Fashiondays übernommen hat, Carsten Mokros von M[&]S Mertens [&] Strunk GmbH [&] Co. KG und Britt Lange, die schon im Mai zum diesjährigen Fashion Day-Gesicht gekürt wurde. Sie lächelt seitdem fleißig von Plakaten und dem in der Touristeninformation ausliegenden Flyer, der kurz und knapp über die Highlight des Events informiert.

Dazu zählen unter anderem die Laufstegshows von "MiaZAYA by Anja", ein junges Unternehmen, das die neuste italienische Mode anbietet, die nostalgisch angehauchten Kleider des "Herrn Schneider", alias Florian lange, die exklusive Mode der "Chiceria" und die große Brautmodenshows von "Brautmoden Jahn" und dem "Salon Eleganz".

Außerdem werden der "Adler Modemarkt", "Gerry Weber", "Street One", "Wedekind Mode", das "Fashion Haus", "Der Mode Express No 1" und das "Modehaus Pfahl" die neuste Mode ihrer Kollektionen, die schick für den Alltag und besondere Anlässe kleiden, präsentieren.

Doch auch wer es eher sportlich mag, kann sich beim Fashionday inspirieren lassen. So werden etwa der "Jeans Store Vegas", "Camp David", das "Colloseum" und "Underground" die neusten Trends der Street Fashion vorführen und "Intersport" zeigen, wie die aktuelle Sportmode aussieht. Was an den Füßen im Herbst und Winter getragen wird, präsentieren zudem "Deichmann," "Streetshoes" und das "Schuhhaus Saalmann", aktuelle Accessoiretrends "Bijou Brigitte", das "Brillenstorlet" und das "Taschenparadies".

Genießen können die Besucher den Fashion Day wie immer im mittlerweile ausverkauften "Eat & Seat"-Bereich oder aber ganz kostenfrei rund um den roten Laufsteg auf dem Neustädtischen Markt. Im Anschluss sind alle gezeigten Teile dann bei der langen Shoppingnacht in der Innenstadtzu haben – oft mit vielen Sonderangeboten und Rabatten.