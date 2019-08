Silvia Passow

Falkensee Nur wenige Meter vom Falkenseer Stadtfest entfernt, wurde am 23. August die Ausstellung Frauenarbeit - Frauenalltag - Frauenrechte offiziell eröffnet. Dennoch ließen es sich rund dreißig Gäste nicht nehmen und kamen zu der kleinen und feinen Ausstellungseröffnung der Kuratorin Martina Panke. Eingeladen hatten Frank Dittmer, Leiter der Volkshochschule Havelland, Manuela Dörnenburg, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee und Marlies Wutta von der Regionalgruppe der Frauenbrücke Ost-West.

Das Leben der Frau in der DDR war ganz selbstverständlich von berufstätiger Arbeit geprägt. Kinder, Erziehung, Hausarbeit und Beruf miteinander vereinbaren gehörten zum Selbstverständnis und dieses brachten die Frauen mit der Wiedervereinigung mit. Während in der Bundesrepublik die Meinungen zu berufstätigen Frauen noch sehr verschieden waren, stellten sich diese Fragen in der DDR nicht. Luise Herbst, 1. Beigeordnete der Stadt Falkensee, erzählt, auch sie habe während der Schwangerschaft gezweifelt. Sie hatte vor, das Kind nach einem Jahr in die Kita zu geben und gar nicht so rückständige Frauen aus ihrer Umgebung bekundeten Mitleid. "Das arme Kind," hieß es da. Es war eine Freundin, ebenfalls in froher Erwartung, die ihr die Gewissensbisse nehmen konnte. "Und so etwas braucht es auch", sagt Herbst bei der Ausstellungseröffnung. "Vorbilder. Frauen brauchen solche Vorbilder."

Mögliche Vorbilder können den Besucherinnen hier begegnen. Acht Frauenschicksale beleuchtet die Ausstellung. Acht Frauen, alle in der Gewerkschaft aktiv, alle berufstätig und in Berufen, die nicht unbedingt weiblich geprägt sind. Letzteres war Kuratorin Martina Panke sehr wichtig. Die Ausstellung erzählt aus dem Leben dieser Frauen und eine von ihnen war am Freitag bei der Eröffnung dabei.

Marina Lange aus Falkensee freute sich sehr, einmal selbst neben der eigenen Schautafel zu stehen und dann noch in ihrer Heimatstadt Falkensee. Eine Ausbildung zur Plaste- und Elaste-Facharbeiterin hatte sie abgelegt. "Wir stellten alles Mögliche, kleinteilige her", sagt sie. Später wurden in dem Werk Getränkekisten gefertigt, erzählt sie weiter. Von ihrem Alltag und den Jahren um die Wende, bis heute erzählt die Ausstellung. "Die Frauen gehören zu dem Besten, was der Osten hervorgebracht hat", sagt Evelyn Berger vom DGB Ostbrandenburg. (Deutscher Gewerkschaftsbund), die ebenfalls zur Eröffnung geladen war.

Die Ausstellung "Frauenarbeit - Frauenalltag - Frauenrechte" ist kostenlos in den Räumen der VHS in Falkensee zu sehen. Sie endet am Freitag, 20. September, mit einer Finissage, also einer feierlichen Beendigung, zur Langen Nacht der Volkshochschulen.

Anbei noch zwei Tipps für BRAWO-Leser: Am Freitag, 6. September, findet um 19 Uhr, ebenfalls in der VHS in Falkensee, die Lesung "Ostfrauen verändern die Republik" mit den Autorenduo Tanja Brandes und Markus Decker statt. Der Eintritt ist frei.

Die eigene Schreibe verfeinern kann man am Sonntag, 15. September, von 10 bis 18 Uhr. Anlässlich der Ausstellung lädt Jana Kühn zur Schreib-Werkstatt. Geschrieben wird wieder in den Räumen der VHS in Falkensee. Infos, auch zu den Gebühren und Anmeldung hierzu auf www.vhs-havelland.de.