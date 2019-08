Andrea Linne

Panketal (MOZ) Selbst dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Uwe Voss (SPD), der sonst ruhig und zurückhaltend agiert, ließ das Thema keine Ruhe. Er musste auf den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne seine Meinung sagen. Die hatten die Idee eingebracht, "den öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzungen zukünftig auf der kommunalen Homepage als Livestream im Internet übertragen zu lassen". Dazu möge die Verwaltung die nötigen Voraussetzungen wie technische Details und Kosten sowie datenschutzrechtliche Aspekte ermitteln.

Doris Stahlbaum von der Antragsfraktion betonte, jede Partei habe eine bessere Partizipation der Bürger zur Kommunalwahl gefordert. "Das Medienverhalten hat sich verändert. Bernau, Hohen Neuendorf oder Potsdam machen es vor", so die Vertreterin. Die Scheu einiger, vor einer Kamera zu sprechen, sei nachvollziehbar. Aber schon heute würden Sitzungen auf Band mitgeschnitten. Im Gegenteil, betonte die Bündnisgrüne, schütze der Livestream sogar davor, falsch zitiert zu werden.

Heftige Widerrede

Da trat Uwe Voss auf den Plan. "Der Antrag bewegt mich sehr", betonte der Vorsitzende. "Wir sind kein Parlament, kein gesetzgebendes Organ", sondern ehrenamtliche Mitstreiter der kommunalen Selbstverwaltung. Der Weg zu mancher Entscheidung sei oftmals kompliziert, schwang auch die Sorge darum mit, manche Argumentation von Gemeindevertretern könne falsch interpretiert werden. "Die voyeuristische Begleitung macht mir Schwierigkeiten", so Uwe Voss. Er wolle auch die stillen Stimmen hören, die in einem Klima der Selbstdarstellung untergehen könnten. "Eine Prüfung ist für mich nicht nötig, wenn ich grundsätzlich dagegen bin."

Einen Liveticker konnte sich SPD-Fraktionschef Olaf Mangold eher vorstellen. Die Entscheidungen könnten so schnell übers Netz verteilt werden. Dem widersprach Karl-Heinz Fittkau. "Ich habe das Wort Livestream vor zwei Jahren noch nicht einmal gekannt", gab der CDU-Politiker zu. Allerdings sagte er Richtung Voss: "Wir sind Satzungsgeber." Diese Prozesse der Diskussion und Entscheidung nachvollziehbarer zu machen, dafür sei die Übertragung gut. Er würde sich auf das Experiment einlassen, betonte er.

"Wir sind von der Idee begeistert, Demokratie öffentlich zu machen", stützte Fraktionschef Stefan Stahlbaum den Antrag seiner bündnisgrünen Fraktion. Kostenfrage und Datenschutz sollen noch geklärt werden. Thiemo Harenkamp (GiP/FDP) unterstützte dieses Ansinnen. Er schlug vor, die Einwohner zu fragen, ob diese eine Live-Übertragung wünschen würden. Das sei schwierig, so Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), der eine "zu weit gehende Transparenz" zu bedenken gab. "Jede unbedachte Äußerung wird Jahre später wieder herausgeholt", sagte der Röntgentaler. Das Netz vergesse nichts. Dem sprang auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Marcel Donsch bei. Er habe schon vor Kameras gesprochen und wisse, wie schwierig das sei. "Das ist kein freies Reden mehr", betonte Donsch. "Wir sind schließlich alles Laienpolitiker." Diese müsse man vor unbedachten Äußerungen schützen, und schaute sich im Rund um.

Die Linke Fraktionschefin Ines Pukall holte die Diskussion zurück und erklärte: "Der Prüfauftrag ist gut durchdacht. Ich verstehe die AfD-Fraktion nicht." Diese habe sich inzwischen mehrfach selbst widersprochen und eigene Anträge an die Geschäftsordnung, die noch in der Diskussion ist, konterkariert. Christin Enkelmann (CDU) setzte noch einen drauf. "Wir sind nicht als Freunde und Privatpersonen hier." Mit dem Livestream könne der Bürger genau nachvollziehen, wie eine Abstimmung in der Sache erfolgt sei. "Wir können so transparent machen, wie wir abgestimmt haben."

Donsch wollte noch loswerden, dass seine Fraktion "sachorientiert" arbeite und nicht danach entscheide, welche Fraktion welchen Antrag eingebracht habe. Zu Pukall: "Sie fallen in den Wahlkampfmodus zurück." In Richtung CDU blickte er, als er sagte: "Mancher hat hier den Modus der Selbstdarstellung erreicht."

Mangold gab zu Protokoll, er habe Probleme damit, dass in dem Antrag schon von der konkreten Absicht gesprochen werde, Livestream in Panketal einzurichten. Er wolle das Ganze nur prüfen. "Manche Sitzung wirkt wahrscheinlich auch abschreckend auf die Bürger", konstatierte er noch. Den Hinweis nahm Stefan Stahlbaum für den bündnisgrünen Antrag entgegen und ließ das Wort "beabsichtigt" durch "geprüft" ersetzen. "Wir möchten 22 000 Panketalern unsere Entscheidungen transparenter machen", betonte der Fraktionsvorsitzende. Die Mehrheit der Runde stimmte für den Auftrag.

Bewusste Entscheidung

250 bis 400 Bernauer folgen dem Livestream der Stadtverordnetenversammlung in Bernau. Weitere 250 schauen sich später die Sitzung in der Mediathek an, teilt Bernaus Sprecherin Nancy Kersten auf MOZ-Anfrage mit. Ein Bernauer könne aber auch mehrmals zugreifen und werde dann als neuer Zuschauer gezählt. Die Stadt hat die Anzahl der Höchstzugriffe festgelegt. Das sei ein Kostenfaktor. In der Geschäftsordnung sei geregelt, dass Bild- und Tonaufnahmen von den Gemeindevertretern erlaubt seien. Deshalb entfielen weitere gesetzliche Regelungen. Zuschauer dürften nur mit deren Zustimmung aufgenommen werden. Das Material sei im Netz für jeden verfügbar. Insofern seien Zuschnitte nicht vermeidbar.