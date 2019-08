Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Gesamtmaßnahmensanierung der Ketziner Innenstadt ist nach mehr als 25 Jahren abgeschlossen. Mit 8,65 Millionen Euro Fördermittel wurden die Bauherren finanziell unterstützt. Ein Drittel davon hat die Stadt aus städtischen Mitteln beigesteuert. Diese Bilanz zog kürzlich Michael Schipper, geschäftsführender Gesellschafter der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG) auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Stadt, der BSG und Bewohnern der Altstadt.

"Anfang der neunziger Jahre gab es in der Altstadt in allen infrastrukturellen Bereichen einen Nachholbedarf in der Unterhaltung", blickte Bürgermeister Bernd Lück auf die Ausgangssituation zurück. Es sei höchste Zeit gewesen, Mittel und Wege zu finden, den weiteren Verfall der vorhandenen Substanz zu stoppen. Dementsprechend beschlossen die Stadtverordneten am 29. Juni 1992, eine Sanierungssatzung vorzubereiten. Noch im November wurde mit der BSG ein entsprechender Vertrag abgeschlossen.

Die Ausgangssituation stimmte nicht gerade optimistisch. Es gab im Sanierungsgebiet rund zehn Prozent Leerstand und auch fehlgenutzte Gebäudekomplexe, was die Lebensqualität der Anwohner erheblich beeinträchtigte. Fast zwei Jahrzehnte war das einfallende, so genannte rote Schloss an der Ecke Feldstraße wohl das markanteste Beispiel im Stadtzentrum und gleich daneben der denkmalgeschützte Späthsche Gutshof mit dem Wohnhaus, der Scheune und den Stallanlagen, auch alles stark sanierungsbedürftig. Unzureichende Regenwasserentsorgung, zu schmale Gehwege und erneuerungsbedürftige Kopfsteinpflasterstraßen machten die Stadt für Touristen nicht gerade attraktiv.

Nico Bierschenk von der Friedrichstraße ist heute froh über die Förderung bei der Sanierung seines Wohnobjektes. 68.000 Euro investierte er insgesamt. Achttausend Euro davon bekam er für sein Sanierungsobjekt als Fördermittel. So wie oft im Sanierungsgebiet, stimmten die Vorstellungen des Bauherren und des Sanierungsträgers nicht immer vollkommen überein. "Wir haben mit der Stadt versucht, die beste Lösung zu finden und dabei faire Kompromisse erzielt", sagte er während der gemeinsamen Veranstaltung in der evangelischen Kirche St. Petri, die zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt und als eines der Wahrzeichen der Stadt ebenfalls bei der Sanierung finanziell unterstützt wurde.

Michael Schipper bezeichnete den anfänglichen Nachholbedarf als enorm. "Das Ergebnis ist schon toll", würdigte er heute die mehr als 25 Jahre währende Begleitung der Altstadtsanierung durch die Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft. Ein Höhepunkt sei nun abschließend die denkmalgerechte Sanierung des Späthschen Gutshofes und damit die Schaffung einer neuen Mitte im Fischerstädtchen. Bernd Lück hat die Sanierung in den letzten 16 Jahren als Bürgermeister verantwortet und weiß auch, dass nicht alle Bewohner der Altstadt in den Genuss von Fördermitteln kamen oder zeitlich nicht bedarfsgerecht kommen konnten. Er würdigte deren Initiative, vollständig aus Eigenmitteln zu diesem inzwischen sehr ansehnlichen Stadtbild beigetragen zu haben, das jährlich immer mehr Touristen anzieht. Zufällig besuchte Familie Konen aus Aachen nach einem Stadtrundgang am Ende der Veranstaltung die evangelische Kirche. Die Altstadt sei schön, gemütlich und entschleunige regelrecht, urteilten sie.