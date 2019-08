Andrea Linne

Willmersdorf (MOZ) Die Kidstour aus Berlin, die am Sonnabend gegen 16.30 Uhr durch den Niederbarnim führte, endete an der Einfahrt zum Gewerbegebiet in Willmersdorf mit einer Massenkarambolage.

Die Leitstelle in Eberswalde ging, so Lagedienstführer Thomas Seelig, von einer Schadensgroßlage aus. Von 30 Verletzten war zunächst die Rede. Eine Gruppe der Sportler war bei Tempo 40 gestürzt. Insgesamt 13 Radfahrer verletzten sich dabei, sodass sechs Rettungswagen, vier Krankentransportwagen des Katastrophenschutzes beim Landkreis Barnim und zwei Hubschrauber aus Berlin zum Einsatz kamen. Die Feuerwehr Willmersdorf war vor Ort, Polizeikräfte halfen. Die meisten Verletzten, berichtet Veranstalter Michael Lemke vom Berliner Radsportverband, zogen sich leichtere Verletzungen zu. Das bestätigt auch Seelig. Lebensbedrohlich sei keiner der Sportler verletzt worden. Bis 19.45 Uhr waren die Kräfte im Einsatz. Die Landesstraße in Willmersdorf, einem Ortsteil von Werneuchen, war gesperrt.

Am Sonntag startet die letzte Etappe, so der Veranstalter. Die Kidstour fährt seit 27 Jahren durch Brandenburg und Berlin und steht für Fairplay unter den Sportlern.