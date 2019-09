Christina Sleziona

Müllrose (MOZ) Wer glaubt, dass sich ältere Menschen nichts Neues wagen, der irrt. Die 14 Mitglieder der Seniorengruppe von der Volkssolidarität Müllrose zeigen jedenfalls, dass sie sich längst nicht nur ausruhen. Im Gegenteil: Jeden Donnerstag treffen sich die 60- bis 80-Jährigen in der Begegnungsstätte, um Englisch zu lernen.

Einen Lehrer, der im Frontalunterricht seine Lektionen abarbeitet, gibt es allerdings nicht. Ganz frei nach dem Motto "In der Geselligkeit lernt man am besten" kann hier jeder sein eigenes Wissen erproben und von den Kenntnissen der anderen profitieren. Heute schildern die Teilnehmer ihre Urlaubserlebnisse – auf Englisch natürlich. Dass manchmal die Worte fehlen, dafür haben die anderen Verständnis. Dann behilft man sich eben mit deutschem oder sogar russischem Vokabular. Das Wichtige bleibt, dass man sich in der Gruppe ausprobiert, ohne Angst vor Kritik.

Doch warum lohnt es sich, noch im reifen Alter eine neue Sprache zu lernen? "Es ist Kost für die grauen Zellen", ist Petra Pietsch überzeugt. Die 70-Jährige ist bereits seit 13 Jahren im Englischkurs und fühlt sich als Moderatorin sehr wohl in der Gruppe. "Vor der Wende haben wir Englisch nicht gebraucht, jetzt wird die Sprache aber auch im Alltag immer wichtiger", betont sie. Ob in der Zeitung, im Fernsehen oder bei Unterhaltungen – überall habe sich das Englische eingeschlichen.

Reiselust als Ansporn

Diese Anglizismen stoßen besonders bei Gisela Bogs auf Unverständnis. Vor allem die Jugend könne ihrer Meinung nach kaum noch einen vernünftigen deutschen Satz bilden, ohne englische Wörter einzubinden. Für die meisten Kursmitglieder sei aber vor allem die Liebe zum Reisen der größte Ansporn, um Englisch zu lernen. "Ich möchte mich schließlich mit den Einheimischen verständigen können", meint Betty Blume, die viele Jahre lang ihren Sohn in Afrika besucht hatte. Aber auch auf Kreuzfahrtschiffen sei die Bordsprache häufiger Englisch. Dem müsse man sich anpassen, so der Konsens in der Gruppe. Für gemeinsame Absprachen habe man sich sogar WhatsApp auf die Smartphones geladen. "Schade nur, dass die Begegnungsstätte kein WLAN hat", bedauert Petra Pietsch.

Senioren, die sich auch anderweitig geistig fit halten möchten, können ebenfalls diverse Angebote der Volkshochschule (VHS) in Eisenhüttenstadt wahrnehmen. Speziell für Senioren interessant seien vor allem PC- und Smartphone-Kurse, sagt Regionalstellenleiter Jörg Wickmann. Auch die Fotografiekurse werden besonders gern von Älteren belegt.

Kurse der VHS finden Sie unter https://www.vhs-los.de