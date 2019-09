René Matschkowiak

Frankfurt (Odre) Hans-Jörg Laurisch plant gerade die digitale Zukunft der Fanfarengarde. Alle sollen von überall auf alle möglichen Informationen zugreifen können, zeigt er auf einem Computer. "Es geht hier nicht nur um eine Internetseite", sagt er. Seine Kernkompetenz ist das allerdings nicht. Mit Ideen den Verein weiterentwickeln, das kann man jedoch schon als Kernkompetenz bezeichnen. Seit mittlerweile 40 Jahren ist der Musiker Chef der Fanfarengarde, die sich längst zu einem der größten Kulturvereine der Stadt entwickelt hat. Etwa 300 Kinder sind hier regelmäßig aktiv. Sei es in Arbeitsgemeinschaften an Schulen, beim Hip-Hop-Workshop oder eben in der Fanfarengarde selbst.

Dabei erinnert sich Hans-Jörg Laurisch noch gut an den Start als Leiter der Fanfarengarde im Jahre 1979. Damals war er gerade 20 Jahre alt. "Ich wollte weg von der Papageien-Methode, die damals üblich war", erklärt er. Das bedeutet, nur durch Zuhören die Stücke zu lernen. Die Mitglieder der Fanfarengarde sollten nach seiner Auffassung nach Noten spielen können. Dafür krempelte er die Ausbildung der Schützlinge um. Vorteil für die Fanfarengarde in der DDR: Wer dort mitgemachte, brauchte nicht zur GST (Gesellschaft für Sport und Technik), erinnert er sich. Allerdings war der Zulauf der Berufsschüler zeitlich begrenzt. Nach der Lehre waren sie spätestens wieder weg. "Damals wusste ich, dass wir uns Schülern zuwenden müssen, um länger mit ihnen zusammenzuarbeiten". Ein Konzept, das bis heute aufgeht.

Nach dem Orchesterleiterstudium in der DDR gab es einen halbwegs vorgezeichneten beruflichen Weg, der sich, wie bei vielen anderen, 1990 allerdings in D-Mark auflöste. Das Glück des Vereins waren die Arbeiterfestspiele 1988 in Frankfurt. "Dafür gab es neue Instrumente und Uniformen, die uns dann 1990 überschrieben wurden", so seine Rückschau. Er selbst liebäugelte mit einer neuen Ausbildung als Erzieher, als von der Stadt eine ABM-Stelle für die Leitung der Fanfarengarde geschaffen wurde. "Insgesamt haben wir viel Unterstützung durch die Stadt bekommen, deswegen geben wir auch viel zurück und stehen für sie ein".

Die 90er waren das Jahrzehnt der Reisen mit der Fanfarengarde, die bis heute prägen. Gastfreundschaft und Weltoffenheit zeichnen sie aus. Längst hat sich der Verein nach Polen geöffnet. Mit dem deutsch-polnischen Naturtoninstrumente-Orchester will man sich als Spitzenorchester im Amateurbereich etablieren. "Die Fanfarengarde ist meine Leidenschaft, allerdings wäre das Pensum ohne Unterstützung meiner Familie und besonders meiner Frau gar nicht möglich", so Hans-Jörg Laurisch. "Außerdem brauche ich immer ein Team." Etwa 20 ehrenamtliche Helfer organisieren zusätzlich den Alltag in der Fanfarengarde.

Nächstes Ziel vor Augen

Irgendwann, in nicht allzu naher Zukunft, wenn der Ruhestand ruft, will er wieder öfter selbst zur Trompete greifen. "Mit einer Band beim Frühshoppen spielen, darauf freue ich mich dann", sagt er lachend. Bis dahin allerdings gilt sein voller Einsatz der kulturellen Bildung von Kindern. Außerdem soll kommendes Jahr der Erfolg beim deutschen Orchester-Wettbewerb nach 25 Jahren wiederholt werden. Eine große Aufgabe. "Wird schon werden", ist einer seiner Sprüche. Bei den wohl meisten Sachen ist es während der vergangenen 40 Jahre in der Fanfarengarde gut geworden.