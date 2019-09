Glasfaser-Kabel: In 32 Gemeinden in Märkisch-Oderland verlegt e.discom ab Herbst auf 1500 km rund 5000 km dieser hochleistungsfähigen Leitungen von 100 Mbit und mehr. © Foto: Guido Kirchner

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Noch im vierten Quartal werden in allen sechs Losen, für die die e.discom den Zuschlag zum flächendeckenden Breitbandausbau in Märkisch-Oderland erhalten hat, die Bagger anrücken. Das versicherte Detlef Katzschmann, Geschäftsführer des Unternehmens, am Freitag bei einem Pressegespräch in Seelow. Er betonte, dass die Bürger auch in jenen Gemeinden, in denen noch gar keine Informationsveranstaltungen und Beratungen stattgefunden haben, nicht beunruhigt sein müssen. "Wir beginnen, die aktive Technik aufzubauen", sagte er. "1500 km Kabel verlegen sich nicht binnen weniger Wochen. Das muss vorbereitet werden."

160-Mio-Euro-Investition

Keine Kommune werde vergessen, unterstrich der Beigeordnete Rainer Schinkel. Es gebe einen zwischen Kreis, e.discom und den Schwedter Stadtwerken abgestimmten Zeitplan, der auch Gegenstand des Ausschreibungsverfahren war. Schinkel machte deutlich, dass es sich beim Breitbandausbau um das größte bisher realisierte Einzelinvestitionsvorhaben in Märkisch-Oderland handle. 160 Millionen Euro sind veranschlagt. Die Kosten für das Los 8, die nachgerückte Stadt Strausberg, sind dabei noch nicht enthalten.

Für Außenstehende kaum nachvollziehbar ist der enorme logistische Aufwand. Über ein Markterkundungsverfahren mussten zunächst vorhandene Netze und Anschlüsse sowie eigene Investitionsvorhaben von Telekommunikationsunternehmen (TK) erfasst werden. Das nämlich ist die Crux: Überall liegen bereits Leitungen, allerdings auf der Basis eines Kupferkabels. Einige TK haben im Verfahren angekündigt, dass sie außerhalb des geförderten Breitbandausbaus ihr Netz ausbauen und dann höhere Leistungen anbieten werden. "Das heißt, dass die Bürger dann dort nicht ins Fördergebiet fallen, auch wenn sie derzeit noch nicht über die mindestens 30 Mbit verfügen", erklärte Danny Wollank, der im Wirtschaftsamt des Kreises das Mammut-Projekt koordiniert. Er ist Ansprechpartner für die Kommunen.

Rechtzeitig reagieren spart Geld

2020 werden die ersten Anschlüsse in Betrieb gehen, so e.discom-Chef Katzschmann. Man habe Planungs- und Tiefbaukapazitäten gebunden. Beachtet werden müssten allerdings auch ein umfangreiches Genehmigungsprozedere mit den Behörden sowie die Munitionssuche.

Dirk Sasson, Geschäftsführer der Schwedter Stadtwerke, die im Auftrag von e.discom den Vertrieb übernommen haben, empfahl, alle Kommunikationskanäle zu nutzen, um sich zu informieren. Die Gebiete seien aufgeteilt, würden mitunter quer durch Gemeinden gehen. Immer jedoch gebe es Informationsveranstaltungen und Beratungstermine, bei denen die Bürger alle Fragen beantwortet bekommen.

Wichtig sei es, die Fristen einzuhalten. "Wir geben den Bürgern von der ersten Information bis zur Entscheidung, ob sie einen kostenlosen Hausanschluss im Wert von 1700 Euro haben möchten, drei bis vier Monate Zeit", so Sasson. Wer die Antragsfrist verstreichen lasse, könne im Nachgang zwar später angeschlossen werden, erhalte aber keine Förderung. Im Vorfeld würden würden auch Bürgermeister und Ortsvorsteher stets über das Vorhaben informiert.

Infos unter www.ediscom-breitband.de/projektbeschreibung, Kontakt Stadtwerke Schwedt: 03332449421