Altreetz Neugierig blickt das Kamel über den Zaun in der Schulgartenstraße von Altreetz. Im Zoo kümmern sich Pfleger um die 53 Tiere: Kängurus, Makaken, einige heimische Arten. Besucher sind an diesem Freitag keine da. "Die kommen eher am Wochenende und je nach Wetter", sagt Sabine Klein. Seit August ist sie kommissarische Geschäftsführerin der Anlage, deren Träger der Verein Oderbruchzoo Altreetz ist. Sabine Klein möchte an der aktuellen Situation nichts beschönigen. Am vorvergangenen Mittwoch hatte der Zoo Insolvenz angemeldet. Ein Schritt, der sich angedeutet hatte. Der frühere Chef, Peter Wilberg, sei gesundheitlich und aufgrund seines Alters überfordert gewesen, gesteht Sabine Klein ein. Warnungen seitens der Buchhaltung habe es gegeben. Die Geschäftsführerin will sensibel mit der Ursachensuche umgehen. Peter Wilberg ist ihr Vater, der Oderbruchzoo sein Lebenswerk. Das gilt auch für die Tochter. "Ich bin 34 Jahre hier. Das Baby muss doch gerettet werden", sagt sie. Doch ihr ist bewusst, dass in den Zoo investiert werden muss.

Gespräch gibt Hoffnung

Und die Rettungsversuche laufen. Diese Woche hat es ein Gespräch mit einem potenziellen Partner aus der Region gegeben, das dem Vernehmen nach vielversprechend lief. Konkretes will der Vorstand noch nicht mitteilen. Ein Vor-Ort-Termin mit der Märkischen Oderzeitung wurde kurzfristig abgesagt. Es gebe weiter nichts zu ergänzen. Bezüglich der Ursachen wolle man keine schmutzige Wäsche waschen. Wie Henry Christoph vom Vereinsvorstand schon am Montag sagte, sei dieser erst spät über die finanzielle Lage des Zoos informiert worden.

Und auch der Landkreis Märkisch-Oderland, der den Zoo mit einer Zuwendung von 60 000 Euro im Jahr unterstützt, war offenbar ahnungslos. Bisher habe der Kreis vom Verein auch noch keine Insolvenzmeldung erhalten, teilt Tobias Seyfarth seitens der Behörde mit. Die Auszahlung der kreislichen Förderung sei an die Vorlage eines jährlichen ausgeglichenen Wirtschaftsplans gebunden gewesen. Diese Vorgabe habe der Verein erfüllt. Offenbar gab es nichts zu beanstanden.

Wie die Kosten für Futter, Instandhaltung und die fünf Mitarbeiter gedeckt werden konnten, erscheint allerdings schleierhaft. Spenden und Erbschaften haben geholfen, heißt es aus dem Umfeld der Einrichtung. Gefördert wurde der Zoo laut Landkreis nicht primär zum touristischen Zweck, sondern weil er regionale Identität schafft, mit Einrichtungen für behinderte Kinder zusammenarbeitet, Umweltbildung und Naturverbundenheit fördert.