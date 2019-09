Gitta Dietrich,

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es wird spannend: Heute geht es an die Wahlurnen. Zum siebten Mal wird in Brandenburg ein neues Parlament gewählt. SPD und AfD liefern sich laut Prognosen bei der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Klar ist schon jetzt: Ein rot-rotes Regierungsbündnis ist kaum mehr möglich. Wir berichten in unserem Liveticker von der Wahl - mit allen Neuigkeiten, Ergebnissen und Reaktionen.

+++ Sonntag, 1. September - 8 Uhr +++ Wahllokale geöffnet

Mit der Öffnung der Wahllokale hat am Sonntagmorgen in Brandenburg die Landtagswahl begonnen. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Bis zum Abend können die Brandenburger ihre Stimme abgeben, die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Den Umfragen zufolge dürfte es richtig spannend werden: Die SPD lag in Erhebungen knapp vor der AfD.

Es treten insgesamt 11 Parteien an, auf den Landeslisten stehen die Namen von 416 Bewerbern. Wahlberechtigt sind alle Brandenburger Bürger ab 16 Jahren. Die Wähler dürfen zwei Kreuze machen. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat im jeweiligen Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme oder Landesstimme eine Partei.

(Quellen im Liveticker: MOZ/dpa/Landeswahlleiter)