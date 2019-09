Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Der Erfolg einer Messe misst sich an der Zahl derer, die im Nachhinein davon profitieren. Bei einer Messe für Ausbildung und Beruf sind es die Unternehmen, die Azubis und Angestellte finden, sind es Hochschulen und Oberstufenzentren, die Studierende und Schüler akquirieren, und natürlich all diejenigen, die nach einer beruflichen Zukunft suchend die Messe ansteuern.

Die Organisatoren der Messe für Ausbildung und Beruf in Bad Belzig, Jutta Gehrke und Volker Wernsdorf vom Verein für Arbeit und Leben (VAL), haben in den vergangenen Jahren eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben. Alljährlich melden sich Messeaussteller - derer sind es in diesem Jahr 60 - um Erfolg zu vermelden. "Im vergangenen Jahr konnten beispielsweise eon edis, die ZF Getriebe Brandenburg GmbH, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, die Deutsche Bahn, die VICTORIA Einrichtungen und auch die Bundespolizei Azubis oder/und Angestellte finden", so Jutta Gehrke. Um nur wenige zu nennen. Der Gang in die Albert-Halle am Sonnabend, 14. September, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr ist demzufolge lohnend - für beide Seiten!

Die 60 Aussteller informieren über mehr als 350 Berufe, Studiengänge und Qualifizierungen. Sie haben Jobangebote in 50 Berufsfeldern und Ausbildungsplätze für mehr als 200 verschiedene Berufsrichtungen im Gepäck. "Wer clever ist, bringt seine schriftliche Bewerbung gleich mit. Ein nettes Wort kann so manches mal über eine nicht ganz so gute Schulnote hinweghelfen", weiß Volker Wernsdorf zu berichten. Als besonderes Plus wird es vor Ort die Möglichkeit geben, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos fertigen zu lassen.

20. Messe für Ausbildung und Beruf am 14. September, 10.00 bis 14.00 Uhr, Albert-Baur-Halle.