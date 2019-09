Juliane Keiner

Fläming (MOZ) Zum 13. Mal wird zur Aktion "48 Stunden Fläming" eingeladen. Mit dem Bus geht es im Halbstundentakt durch die Region. Aussteigen können die Mitfahrenden überall dort, wo Veranstaltung und kulinarische Genüsse locken. Wie in jedem Jahr werden in jedem Bus versierte Gästeführer anwesend sein, die neben Wissenswertem aus der Region auch Tipps für spannende Erlebnisse geben.

Die Busse starten am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Der RE7 aus Berlin hält hier stündlich. Die rund 1,5-stündige Rundtour führt von Bad Belzig aus über Borne, Wiesenburg, Reetz, Görzke, Schmerwitz und Lübnitz zurück nach Bad Belzig. Rund um die Route warten viele besondere Angebote:

Die Mitfahrenden erfahren Spannendes aus der über 1000-jährigen Geschichte der Kur- und Kreisstadt bei einer Stadt- und Burgführung. Sie tauchen ab ins Mittelalter bei einem Besuch des Museums auf Burg Eisenhardt. In der Marienkirche mit Orgelmuseum erleben die Anwesenden den Klang der Königin der Instrumente und die SteinTherme lädt zur Entspannung in die Bade- und SaunaWelt ein.

Geladen wird zur Erkundung des Mühlendorfes Borne. Werner Sternberg wird im alten Feuerwehrhäuschen einen Bücherbasar präsentieren, Vogelhof und die Bockwindmühle sind zu besichtigen. Auch in Wiesenburg gibt es viel zu entdecken: Im Handwerkskeller werden alte Handwerkstechniken wie Spinnen, Filzen und Weben vorgeführt. Bei einer Führung durch den Wiesenburger Schlosspark ist Wissenswertes über das Gartendenkmal zu erfahren, in der Schlossschänke ist regionale Küche zu genießen. Durch Görzke können die Teilnehmenden mit der Naturwacht wandern und die Töpferei Heinitz besuchen. Auf dem Handwerkerhof können sich die Gäste an beiden Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr ins bunte Markttreiben stürzen, denn dort findet der "Flämingmarkt" statt. Die Gäste lassen sich kulinarisch von regionalen Produkten wie Kartoffelpuffern, Räucherfisch, Ziegenprodukten oder Wildspezialitäten verwöhnen. Handwerkstechniken wie Töpfern, Spinnen und Mehl mahlen werden vorgeführt. Natürlich gibt es auch Musik, Tanz und Gesang sowie Bastelangebote und Karussell fahren für Kinder. Viele Kirchen werden zum Tag des offenen Denkmals geöffnet sein und Führungen sowie Konzerte anbieten. Die Gäste lernen den Naturpark Hoher Fläming mit seinen Naturschönheiten und traditionellem Brauchtum kennen. Interessierte stellen sich einfach eine individuelle "48 Stunden Fläming"-Tour zusammen. In jedem Fall kommen die Mitfahrenden bequem und günstig ans Ziel.

Weitere Veranstaltungen enthält das Faltblatt, das auch in den Touristinformationen, Rathäusern und Gemeindeverwaltungen sowie weiteren Orten in der Region ausliegt. Auch im Internet können sich Interessierte unter www.flaeming-havel.de ausführlich informieren.