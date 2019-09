Sandra Euent

Havelland (MOZ) Bundes- und Landesminister, Staatssekretäre, Parteivorsitzende, Spitzenkandidaten und viele weitere Politiker gaben sich in den vergangenen Wochen die Klinke in die Hand und tingelten durch Dörfer, Städte und Landkreise. Immer auf der Suche nach dem Dialog mit den Bürgern und dem Gewinn von Wählerstimmen. Am heutigen Sonntag wird sich zeigen, was es den Parteien und Direktkandidaten gebracht hat. Denn es ist Landtagswahl in Brandenburg. Dazu kommen im Landkreis Havelland noch vier Bürgermeisterwahlen in den Gemeinden Milower Land, Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien und Brieselang.

Zur Landtagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen. Eine für einen Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis und eine für die Landesliste einer Partei oder politischen Vereinigung. Der Landkreis Havelland ist zur Landtagswahl in drei Wahlkreise geteilt, die auch alle ihre eigenen Direktkandidaten haben. Die Liste der Zweitstimme ist für alle Brandenburger gleich. Auf ihr sind elf Parteien und Vereinigungen zu finden.

88 Plätze im Landtag gilt es mit Abgeordneten zu besetzen. Das sind zum einen die Direktkandidaten aus jedem der insgesamt 44 Wahlkreise und diejenigen, die durch die Verhältniswahl über die Landeslisten (Zweitstimmen) einziehen. Hat eine Partei mehr Direktkandidaten in den Landtag gebracht als ihr Sitze nach der Verhältniswahl zustehen würden, spricht man von sogenannten Überhangmandaten. Diese können den Landtag auf bis zu 110 Personen anwachsen lassen. Für den Einzug einer Partei in den Landtag gilt die Fünf-Prozent-Hürde. Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt.

Die zeitgleich mit der Landtagswahl stattfindenden Bürgermeisterwahlen sind in vier Kommunen ein weiterer Grund zu den Wahlurnen zu gehen. Hauptamtliche Bürgermeister werden auf acht Jahre gewählt. Am einfachsten erscheint die Wahl dabei im Milower Land, steht hier doch nur der amtierende Bürgermeister Felix Menzel (SPD) zur Wahl. Auch wenn nur sein Name auf dem Zettel erscheint, muss er doch das Quorum erfüllen: 15 Prozent der Wahlberechtigten müssen sich für ihn aussprechen. Schafft Felix Menzel es nicht, die 15 Prozent zu erreichen, würde im Milower Land die Gemeindevertretung den Bürgermeister wählen. In den anderen Kommunen, in denen es mehr als einen Kandidaten gibt, kommt noch die absolute Mehrheit als Kriterium hinzu. Also mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen müssen auf einen Kandidaten entfallen.

In Ketzin/Havel tritt nur ein Gegenkandidat zum amtierenden und auch wieder antretenden Bürgermeister Bernd Lück (FDP) an. Es ist der parteilose Rainer Demmin. In Brieselang und Schönwalde-Glien stehen mehr Kandidaten zur Wahl. Eine Stichwahl, die am 15. September stattfinden würde, liegt hier im Bereich des Möglichen. In Schönwalde-Glien wird Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) von Michael Rhein (AfD) und Karl-Heinz Kordt (B’90/Grüne) herausgefordert.

In Brieselang tritt der amtierende Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) nicht mehr an, seine Partei schickt stattdessen Michael Koch (CDU) ins Rennen. Des Weiteren treten Ralf Rüdiger Heimann (IBB), Kai Nagel (B’90/Grüne) und Friedrich Thurm (parteilos) im Rennen um den Bürgermeisterposten an.

Eine Stichwahl wird nötig, wenn keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Dann treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen nochmals gegen einander an.