Simone Weber

Rathenow Nach einer arbeitsreichen Woche können sich die Rathenower auf beste Einstimmung auf das diesjährige Stadtfest freuen. Wieder am Freitag beginnen die Feierlichkeiten im Optikpark. Das Bühnenprogramm am Freitagabend, 6. September setzt auf coole Dancemoves und Cover erfolgreicher Musiker.

Coole Dancemoves stehen im Zentrum des ersten Programmteils. Das Musicalensemble "All Inc‘s" der Musik- und Kunstschule Havelland unter Leitung von Niels Fölster führt Ausschnitte aus dem neuen Musical "Stage Teens" auf. Premiere des Stücks ist am 14./15. September im Kulturzentrum. Die jungen Westhavelländer wechseln sich auf der Bühne mit der Berliner Dance Company "90‘s Fam" ab. Zur offiziellen Eröffnung des 29. Stadtfestes durch Bürgermeister Ronald Seeger stehen wieder Vertreter der Partnerstädte Rendsburg und Złotow auf der Bühne. In Rathenow keine Unbekannten sind Christoph Wulsch und seine Band "Vor Rotterdam". Nach der Schule ging der Rathenower Musiker nach Berlin. Mit Vor Rotterdam trat Christoph Wulsch immer wieder in Rathenow auf der Bühne, zuletzt zum Stadtfest 2018. Im Stadtfest-Flyer vergessen, findet das Feuerwerk auch dieses Jahr, 21.45 Uhr, statt.

Mit "The Look" stand das schwedische Duo Roxette 1989 fünf Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Sieben weitere Top-10-Hits folgten bis 1991. Diese Hits, wie "Dangerous" und "It must have been love" aus dem Film "Pretty Woman" bringt die niederländische Roxette-Tribute-Band "Rox!" ab 21.55 Uhr auf die Bühne des Optikparks. Ab 23.20 Uhr übernimmt DJ Mucke, abwechselnd mit der Partyband "Retro X" mit den Hits der 80/90/2000er Jahre.

Der Eintritt zur Veranstaltung des Optikparks ist frei. die Veranstalter verweisen noch einmal darauf, dass Plastikbehälter, Glasflaschen, Pyrotechnik oder mögliche Wurfgeschosse nicht mitgebracht werden dürfen. Entsprechende Taschenkontrollen werden aus Sicherheitsgründen durchgeführt.

19 Uhr: Einlass

20 Uhr: Musicalensemble "All Inc‘s": "Stage Teens" im Wechsel mit Berliner Dance Company "90‘s Fam"

20.40 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Ronald Seeger mit Vertretern der Partnerstädte

20.45 Uhr: Band "Vor Rotterdam"

21.45 Uhr: Feuerwerk

21.55 Uhr: Roxette-Tributeband "Rox!"

23.20 Uhr: Partyband "Retro X" im Wechsel mit DJ Mucke