Manfred Lutzens

Brandenburg Mittwoch, 1. September 1954: Mit zahlreichen Mädchen und Jungen aus anderen Brandenburger Bildungsstätten fanden wir uns erwartungsvoll am Morgen in der damaligen Zehnjahresschule an der Ecke Kur- /Kirchstraße (heute Kirchgasse) ein. Dort stand nach Abschluss der achten Klasse und zweimonatigen Sommerferien urplötzlich auch vor uns sieben Jungen, die wir seit 1946 die Roland-(Curie-) schule in der Großen Münzenstraße besucht hatten, eine Entscheidung ganz besonderer Art: Durften wir doch (darunter der Autor dieses Beitrages) heute vor genau 65 Jahren ohne exakte Voranmeldung bzw. jedwelche Regularien selbst spontan darüber bestimmen, welche der beiden hiesigen Oberschulen wir während der nächsten vier Jahre besuchen wollten.

Da die nach Goethe benannte Lehranstalt - dereinst Bürgerschule -, in der Jacobstraße bei uns staatspolitisch als besonders stark ausgerichtet galt, fiel der Entschluss schnell. Ergo: Es war doch besser, "auf den Dom"zu gehen. Dazu trug mit der diesbezüglichen Empfehlung seines Bruders maßgeblich einer unserer Schulkameraden bei. Noch in den Vormittagsstunden jenes ersten Septembertages ging es, - selbstverständlich zu Fuß -, über den beschaulichen Mühlendamm zur "Theodor-Neubauer-Oberschule" in den seine ureigene Atmosphäre ausstrahlenden Dom-Burghof. Immerhin 32 Schüler waren wir in der 9 A2, deren großer Klassenraum direkt an den langen Paradesaal in der Spiegelburg angrenzte, wie zudem das Lehrerzimmer nebst Musik- und Zeichensaal. Sie lagen über einem Teil des Kreuzganges vom Dom, ebenso wie die damals zu einem großen Abstellraum (!) verkommene Aula. Noch immer aber schien ein "Duft der Geschichte", so insbesondere von der renommierten Ritterakademie, hier noch durch die Gänge zu wehen...

Und als uns dort Lateinlehrer Studienrat Tilgener (wohl sämtliche ehemaligen Absolventen kennen ihn nur unter "Poldi"), Russischexperte Dr. Sonnenburg sowie Erdkundelehrer Friedrich-Karl Grasow - seinerzeit einer der jüngeren innerhalb des Pädagogenkollegiums -, mit steifem Kragen bzw. Hemd und Fliege entgegen kamen, war dieses Fluidum perfekt. Da ahnten wir im Spätsommer 1954 noch nicht, dass wir mit den Schülern beider Parallelklassen dann 1958 der letzte Abiturjahrgang der Domschule sein sollten. Unser Interesse galt vorrangig jenen elf Lehrern , die uns wöchentlich von montags bis sonnabends insgesamt 32 Unterrichtsstunden erteilten. Da wir den sprachlichen Zweig bevorzugt hatten, erlernten wir nun das mit Spannung erwartete Englisch. Es war uns durch das Hören von AFN Berlin, dem amerikanischen Soldatensender, nicht völlig fremd. Latein allerdings sollte erst ab Klasse 11 folgen.

Frau Dr. Gloel verstand es während ihrer jeweils fünf Wochenstunden ausgezeichnet, uns mit der englischen Sprache vertaut zu machen. Besonders gern sangen wir "My bony is over the ocean", ebenso wie im Russischunterricht bei dem gutmütigen Herrn Sonnenburg das weihnachtliche Lied "Jolka". Weniger angenehm gestaltete sich zumeist der Verlauf der Deutschstunden, wo der nach zweimonatiger Krankheit von uns dann mit lautem "Hallo" begrüßte Dr. Danneberg offenbar alles im Eiltempo nachholen wollte oder mußte. "Esau", so sein von unseren Vorgängerklassen geprägte Spitzname, - ein wahrer Hüne mit leicht vorgebeugtem, kahlen Kopf und schier riesiger Schuhgröße -jagte uns Schüler der 9.Klasse 1954/55 fortan nur so durch die Literatur. Aus kleinen, Notizheften ähnelnden Büchern diktierte der auf uns schon eher uralt wirkende Pädagoge fast pausenlos aus Leben und Werk bedeutender Schriftsteller sowie Dichter, ließ uns Goethe, Schiller, Lessing, Kleist etc. repetieren. Bei ihm wie auch Mathelehrer Telschow, "Chemiker" Hoffmann und Physikus "Kuno" Schneider - seinen besonderen Zorn erregte die Schwerfälligkeit der Schüler beim Verstehen der Dezimalwaage -, gab es für die meisten von ihnen weitaus seltener so gute Zensuren wie zuvor noch in den einzelnen Grundschulen.

Wahre Erholung boten dagegen die Kunsterziehung (oder besser als Zeichnen bekannt) durch das bereits ergraute Fräulein Sauerbier ( Goethescher Farbenkreis!) sowie die Musikstunden mit Philipp Plogmaker. Nicht immer war er von unseren Qualitäten überzeugt, legendär geradezu in dem Zusammenhang sein "Attest": "Ihr singt heute wieder, als wenn eine Katze auf das Parkett pinkelt.." Beim sehr jungen und verständnisvollen Klassenlehrer "Bubi" Grams hatten wir in der "9." neben Sport auch Biologie und Gegenwartskunde. Das war, wie der Geschichtsunterricht des Herrn Weinholz (dieser flüchtete später in den Westen, gen Bundesrepublik!), zu ertragen, zumal sich die Domschule ohnehin politisch noch als sehr gemäßigt erwies. Nur zwei, drei Pädagogen gehörten der Partei (SED) an.

Gewiss, jeden Montag trafen sich Lehrerschaft und Schüler im Karreehof (!) zum Fahnenappell; für gewisse Zeit stand zudem einmal je Woche FDJ-Arbeit auf dem Stundenplan. Ein Blick in das bis in unsere Zeit hinein erhalten gebliebene Klassenbuch der 9 A2 deutet (vielsagend) auf keinen einzigen diesbezüglichen Eintrag hin. Etliche Vorgaben konnten allerdings nicht umgangen werden. So mußten Mächden und Jungen gleichermaßen den größten Teil ihrer Herbstferien die vom 26. September bis 2. Oktober und kurz darauf nochmals zwischen dem 12. und 23.10. 1954 anstanden, nach Prützke und Hohenferchesar zur Kartoffelernte. Bedingt durch die Flucht zahlreicher Bauern in den Westen, befand sich die Landwirtschaft damals in einer großen Misere, erforderte gewissermaßen jede Hand. Und diese waren zum Ausklang des ersten Oberschuljahres im Juni 1955 nochmals gefragt, so beim Abriss letzter Reste des zerstörten Kriegerdenkmals sowie dem Errichten der Freilichtbühne auf dem Marienberg.

Das Klassenbuch der 9 A2 kündete schließlich auch davon: 1024 der anberaumten 1156 Unterrichtsstunden wurden im ersten Oberschuljahr gegeben. Noch weitere drei sollten folgen, dann war diese Bildungsstätte im Sommer 1958 Geschichte. Brandenburg blieb fortan nur noch die Goethe-OS). In erheblichem Maße hatten politische Gründe die Partei-Machthaber dazu bewogen, die Jahrhunderte während Lehrtätigkeit "auf dem Dom" vergessen zu lassen. Heutzutage knüpfen evangelische Grundschule sowie Domgymnasium in gewissem Maße an Traditionen der renommierten Ritterakademie (1704 bis Anfang der 1940-er Jahre) an. Übrigens, als besagte Schüler dort im September anno 1954 zum letzten Abiturjahrgang starteten, war Herbert Runge ihr Direktor. Jener Pädagoge, der hier in Brandenburg Anfang der 1940er Jahre noch Otto Graf Lambsdorff als Zögling - später u.a. Bundeswirtschaftsminister / FDP sowie Ehrendomherr und Kuratoriumsvorsitzender des Dom-Fördervereins -, in Deutsch unterrichtet hatte. Dessen angestrebte Ehrenbürgerschaft in unserer Stadt scheiterte Anfang der 2000-er Jahre am dmals von der SPD dominierten Stadtparlament.