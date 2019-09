Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Offenbar mit einer Schreckschusswaffe ist ein 51-jähriger Eisenhüttenstädter in der Nacht zum Sonntag im Gesicht verletzt worden.

Der Geschädigte hat sich nach Angaben der Polizei selbst in der Rettungsleitstelle gemeldet und gab dort an, dass er eine ärztliche Versorgung benötigt. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus Eisenhüttenstadt gebracht. Die ebenfalls informierte Polizei befragte den nicht lebensbedrohlich verletzten Mann noch in der Nacht. Dieser berichtete, dass er an einer geselligen Runde teilgenommen habe. Auf dem Nachhauseweg sei er auf ein ihm unbekanntes Pärchen getroffen. "Die männliche Person hielt ohne Ankündigung einen pistolenähnlichen Gegenstand in seine Richtung und drückte ab. Daraufhin löste sich ein Schuss und traf den Geschädigten im Gesicht", heißt es in der Polizeimeldung. Anschließend soll das Paar vom Tatort geflüchtet sein.

Aufgrund des erheblichen Alkoholkonsums des 51-Jährigen, habe dieser keine weiteren Angaben zum Täter und dessen Begleitung machen können, teilten die Beamten mit. Auch die Fluchtrichtung konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Anhand des Verletzungsbildes ließ sich jedoch schlussfolgern, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte.