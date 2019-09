Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Los geht es manchmal mit den Socken im Kühlschrank, mit sich ständig wiederholenden Fragen oder mit merkwürdigen Wortneuschöpfungen. Rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland, gibt die Deutsche Alzheimergesellschaft an. Tendenz steigend: Im Jahr 2050 sollen es drei Millionen sein. Die meisten sind 65 Jahre und älter, aber auch jüngere Menschen können die Krankheit bekommen.

Noch Plätze frei

Was macht Demenz mit den betroffenen Menschen und ihren Angehörigen? Wie gelingt es, besser damit umzugehen? Welche Unterstützungsformen gibt es im Alltag? Welche betreuten Wohnformen existieren für die Kranken? Einige Antworten auf solche Fragen können Angehörige und betroffene Freunde in den kostenlosen Kursen des Kompetenzzentrum Demenz finden. Die Veranstaltungsreihe für 16 Personen beginnt am 9. September, 17.30 Uhr. Alle Termine finden in Kooperation mit der Ahrensfelder Tagespflege im Ortsteilzentrum, Lindenberger Straße 1b, statt. Noch sind einige Plätze frei.

"Viele holen sich zu spät Hilfe", meint Christiane Rach. Sie moderiert die Ahrensfelder Kursreihe und wird den Kursteilnehmenden während der acht Module auch als Ansprechpartnerin zur Seite stehen. Seit 20 Jahren ist sie mit der Pflege von Senioren betraut, seit zehn Jahren befasst sie sich insbesondere mit dem Thema Demenzerkrankungen. Die gelernte Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeitet auch kunsttherapeutisch mit den Betroffenen.

Zum einen gibt es in der Reihe handfeste Sachinfos zu Antragsverfahren bei Versicherungen, zu Formen von Einrichtungen und Wohngruppen, zu Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten.

"Die Module sollen pflegenden Angehörigen Wissen vermitteln, damit sie ihr Handlungskompetenzen erweitern können", so beschreibt Christiane Rach das wesentliche Anliegen der Reihe, "dabei spielt auch die Kommunikation mit den Kranken eine große Rolle." So helfen die Referenten zum Beispiel mit Gesprächstechniken und psychologischen Tipps weiter, die das Leben der Betroffenen erleichtern können. Angehörige empfinden die Kommunikation mit den Kranken oft als anstrengend, ja nervtötend. Wie geht man damit um, wenn jemand jeden Tag genau die gleichen Fragen stellt, die Antworten gleich wieder vergisst? Wie kann eine Verständigung aussehen, mit der sich der Demenzkranke aufgehoben fühlt und mit der die Pflegenden sich nicht aufreiben? Wie geht man mit Rückzug, Abwehr, Aggression und Wut um? Auch zu diesen Fragen gibt es nützliche Hinweise und Anregungen.

Manche Angehörige schränken sich mehr ein als nötig, auch das weiß Christiane Rach aus Erfahrung. "Viele denken, dass sie mit den Erkrankten nicht mehr in den Urlaub fahren können, dabei gibt es touristische Angebote, die sich speziell auf die Bedürfnisse von Demenzkranken spezialisiert haben."

Austausch und Vernetzung

Im Idealfall durchlaufen die Teilnehmenden alle acht Module der Reihe gemeinsam. Dabei haben sie viel Gelegenheit, sich über Erfahrungen und Sorgen auszutauschen und sich zu vernetzen. "Jeder der pflegenden Angehörigen bringt Kompetenzen mit, von denen möglicherweise andere profitieren können", dies hat Christiane Rach bei ihrer Tätigkeit immer wieder erfahren.