Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Wer an der Ostsee auf dem Zeltplatz einen Platz bekam, war immer zufrieden." Das weiß Ralf Ullrich noch wie heute. Der 63-jähige Fürstenwalder war zu DDR-Zeiten Mitarbeiter des Chemie- und Tankanlagenbaus in der Spreestadt. "Bei der Campingplatzzentrale konnte man einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben", denkt er zurück. Nicht immer konnten sie erfüllt werden. Aber eines habe immer gestimmt: Der Preis.

Mehr als 30 Jahre ist das jetzt alles her. Und zum Ende der Urlaubszeit, im 30. Jahr des Mauerfalls, hat sich die MOZ noch einmal ein bisschen umgehört, welche Erinnerungen die Menschen in der Region an diese Zeit haben. Und was zum Beispiel aus den einst beliebten Plätzen rings um den Scharmützelsee geworden ist.

Wer nicht gern auf Campingplätze fuhr, nutzte Jugenderholungsheime oder den Feriendienst der Betriebe, um an die Ostsee oder ins Elbsandsteingebirge zu fahren. Staatliche Reisebüros wie Jugendtourist vermittelten auf Genehmigung auch Auslandsreisen. Doch ein Großteil der Werktätigen war Mitglied im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) und griff auf subventionierte Betriebskontingente zurück. Die gab es zum Beispiel auch am Scharmützelsee.

Idyllische Heimatregion

"Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen", sagt Anja Witzlack vom Ferienpark Scharmützelsee. Seit 2017 ist sie auf dem ehemaligen Gelände des international bekannten Jugend- und Erholungszentrums (JEZ) mit einer Ferienhausverwaltung selbständig. Bis 1990 gab es dort eine staatlich organisierte Einrichtung, mit Bettenhaus, Bungalows, eigener Boutique, Eisdiele, Cafés, Discothek, Großgaststätte und Strandbad. Diese wurde 2000 fast vollständig abgerissen. An ihrer Stelle entstand der neue Ferienpark. Es gibt keine passierbare Schranke mehr, ein paar Poller am Beginn der Strandstraße erinnern an ehemals abgegrenztes Areal. Es war ganzjährig mit Familien, Kindern und Jugendgruppen belegt.

Anja Witzlack ist dort aufgewachsen. Ihre Eltern betrieben mit einem befreundeten Pärchen das "gehobene Restaurant" Schilfhaus – 1986 als öffentliches Pendant zur Großgaststätte und Haus für repräsentative Zwecke des Ministerrates eröffnet und als einziges Gebäude bis heute erhalten. Mangelwirtschaft gab es in der Preisstufe "plus 100 Prozent" nicht. Dort wurde Rumpsteak für neun Mark serviert. Im Bettenhaus nebenan lag die Vollverpflegung bei 3,65 DDR-Mark pro Person. Wenn das "internationale Freundschaftslager" angesagt war, brachten die Züge sogar Kinder und Jugendliche aus dem nichtsozialistischen Ausland, erinnert sich Sabine Zühlke, die damals im Schilfhaus kellnerte. Waren die "West-Gäste" da, war das ganze Areal abgeriegelt.

An die 1000 Betten stehen heute wie damals zur Verfügung – jetzt sind es skandinavische Ferienhäuser mit idyllischen Wasserlage, die vorrangig Sachsen und Thüringer anlocken. "Wer damals schon seine Ferienzeit hier verbrachte, kommt zu uns als Familie mit eigenen Kindern zurück", freut Anja Witzlack.

Internationaler Austausch

Auch das ehemalige Pionierlager "Feliks Dzierzynski"am Scharmützelsee beherbergte internationale Gäste. Alte Fotos zeigen Junge Pioniere aus Hessen und Kinder aus Frankreich. Frank Sämmang hat sie aufbewahrt. Ab 1982 leitete er zehn Jahre lang fünf Teillager mit jeweils 200 Schülern und extra Angestellten. "Es war natürlich politisch durchsetzt, aber wir haben die Slogans immer so integriert, dass die Kinder bei uns eine schöne Ferienzeit hatten. Das war uns das Wichtigste", sagt der 71-Jährige.