Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die neue Bürgerinitiative Kulturoffensive Strausberg hat an Bürgermeisterin Elke Stadeler einen Forderungskatalog überreicht, der auf einer Umfrage beim Demofestival am 17. August mit Themen bestückt wurde. Mitinitiator Uwe Prinz nutzte am Donnerstagabend die Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetensitzung, um das Papier, das als Kopie auch auf sämtlichen Stadtverordnetentischen lag, zu übergeben und zu kommentieren: "Wir haben hiermit der Stadt ein bisschen Arbeit abgenommen, nämlich die Menschen nach ihren Wünschen zu befragen."

Pfadfinder bringen sich ein

Auf dem Demofestival hatte Prinz mit Mitgliedern des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt neben dem kleinen Kinderfest mit Kuchenbasar eine Flipchart aufgestellt, an der die Vorsitzende des Festsaalvereins Birgit Bärmann die Besucher nach ihren Wünschen befragte und diese notierte. Offensichtlich selbst hatten die Strausberger Wanderfalken, ein Teil der christlichen Pfadfinderbewegung, geschrieben: "Pfadfinder wollen hier spielen, Raum finden auf den Wiesenflächen, Müll sammeln und vielen Menschen begegnen. Gut Pfad!" Viele wünschen sich mehr Veranstaltungen mit Bands und Liedermachern, noch öfter wurde Wert auf Veranstaltungen für Jung und Alt und besonders auch für ältere Menschen gelegt. Vielfältige Feste, vom Kinderfest bis zum gemeinsamen Weinfest mit der Partnerstadt Frankenthal, friedliche Feste mit Lyrik, Licht und Klassik, ein Tanzfest, Frühschoppen und Biergarten, mehr Subkultur und einen Skatepark schrieben die unterschiedlichen Altersgruppen in die Wunschlisten.

Im Katalog sind auch Wünsche zum Baden und zur Ausstattung des Kulturparks enthalten. Ordentliche Sanitäranlagen stehen an erster Stelle, eine Badeanstalt wird ebenfalls gewünscht. Der häufigste Wunsch dieser Rubrik: Hundehalter sollen die Hinterlassenschaften der Hunde beseitigen. Man wünscht sich einen Sandstrand und einen Spielplatz, Gastronomie, Blumenbeete, einen Steg und Outdoor-Sportgeräte.

Nachdrücklich forderten die Besucher, den Konflikt mit den Anwohnern zu entschärfen: Absprachen darüber, was wann und wie oft stattfindet, Kompromisse, eine Schallschutzwand und mehr Toleranz. Ganz allgemein wird ein Kulturmanager für die Stadt gefordert – "keine Verwaltungsfachkraft, sondern eine Person, die für die Kultur brennt". Die Citymanagerin sollte den Kulturpark als dazugehörig (zur City) empfinden und alle Aktivitäten bündeln.

Chefsache abgelehnt

Als Uwe Prinz Bürgermeisterin Elke Stadeler das Dokument mit der "vorgezogenen Bürgerbeteiligung" überreichte, bat er sie, das Thema Kulturpark zur Chefsache zu machen. "Dann hätte ich so viele Chefsachen, dass meine 40-Stunden-Woche nicht reichen würde", lehnte sie ab. Ihre Kollegen und sie seien von der Auflösung des Kulturparkvereins überrumpelt worden. "Ich bin ein Freund von Ordnung und nicht von Aktionismus, der bringt in der Regel gar nichts. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum", sagte Elke Stadeler und verwies auf die Haushaltsmittel, die zur Verfügung stünden.

In weiteren Statements sprach die Bürgermeisterin von einer Vielzahl von Vorwürfen und Unterstellungen und erklärte, Uwe Prinz habe für die Genehmigungsrunde des Awo-Kinderfestes nur 4,25 Stunden im Rathaus gebraucht.