Sandra Euent

Dallgow-Döberitz Am 4. September findet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr das 9. Havelländische Seniorensportfest auf dem Sportpark an der B5 in Dallgow-Döberitz statt. Unter dem Motto "Wir werden älter - na und?" sind Junggebliebene ab 50 Jahre (gerne auch jünger) aufgerufen, sich an volkssportlichen Aktivitäten bzw. sportlichen Wettkämpfen zu beteiligen.

An diesem Nachmittag stehen keine Höchstleistungen im Vordergrund - vielmehr der Spaß an der gemeinsamen Bewegung. Auf dem Programm stehen kleine Wettspiele, Wandern durch die Döberitzer Heide, Nordic Walking, Gymnastik, Kegeln, Boule, Bogenschießen, Lasergewehrschießen, Badminton, Sturzprophylaxe, Schwungtuch, Disc Golf, Tischtennis, Leichtathletikwettbewerbe uvm.

Der Kreissportbund lädt alle Vereine, Verbände und Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihm einen tollen und abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen. Für das leibliche Wohl (Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, frisches Obst) mit musikalischer Umrahmung ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos. Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Erinnerungsmedaille.

Organisiert und veranstaltet wird das Sportfest vom KSB Havelland, vom Landkreis Havelland, der Gemeinde Dallgow-Döberitz, dem SV Dallgow 47 und dem Kreisseniorenbeirat. Gefördert wird die Veranstaltung von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam.