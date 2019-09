Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Es ist wieder so weit. Vom 6. bis 8. September treffen sich Interessierte aus Polen und Deutschland zu den diesjährigen Tagen der Integration, Freundschaft und Ökumene im polnischen Chojna, ehemals Königsberg.

Teil des Treffens ist diesmal eine Ausstellung zum Thema "Am Fluss entlang. Geschichte der Juden im Oderraum" mit einer Einführung durch Magdalena Abraham-Diefenbach vom Institut für angewandte Geschichte in Frankfurt/Oder.

Die ökumenische Andacht am Sonnabend erinnert dann auf dem Friedhof in Odrzanska an ehemalige Bewohner von Königsberg.

Das Wochenende findet seinen Abschluss mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche, an dem der Bläserchor der evangelischen Stadtkirchengemeinde von Eberswalde mitwirkt. Im Anschluss wird ein Abschlusskonzert mit Werken des polnischen Komponisten Stanislaw Moniuszko unter Leitung von Miroslaw Kosinski gegeben. "Wir freuen uns auf viele Gäste", sagt der frühere Eberswalder Kantor Hermann Euler. Chojna liegt zirka 20 Kilometer südöstlich von Schwedt/Oder.

Informationen zum Programm unter www.marienkirche-chojna.de